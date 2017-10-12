رئيس جامعة القاهرة: اللغة وسيلة للانفتاح على الحضارات

المال - خاصأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجهود المبذولة في تنمية مهارات الطلاب وريادة الأعمال ومهارات سوق العمل، وغيرها، يجب ألا تقتصر على الدورات والبرامج التدريبية المكملة، ولابد أن تدخل في إطار المناهج النظامية والمواد الدراسية للطلاب والمدرسين النظاميين الموجودين في الج

المال – خاص

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجهود المبذولة في تنمية مهارات الطلاب وريادة الأعمال ومهارات سوق العمل، وغيرها، يجب ألا تقتصر على الدورات والبرامج التدريبية المكملة، ولابد أن تدخل في إطار المناهج النظامية والمواد الدراسية للطلاب والمدرسين النظاميين الموجودين في الجامعات والمدارس، مشيراً إلى أن العلوم جميعها متكاملة، وفي إطار العلم الشامل.

وأضاف الخشت، خلال كلمته، بمؤتمر “الإنجليزية من أجل الحياة: الفرص والتحديات”، الذي نظمته كلية الهندسة جامعة القاهرة، اليوم الخميس، أن اللغة لا ينحصر دورها علي كونها آداة للتأهيل لسوق العمل، وإنما تعد وسيلة للإنفتاح علي الحضارات الأخري والثقافات العالمية، والارتقاء بالثقافة ومنظومة الفكر، وتطوير مفهوم وطرق رؤية الحياة، وبالتالي السلوكيات التي تقود للتنمية، وهو مايخدم رؤية جامعة القاهرة نحو التحول إلى جامعة من الجيل الثالث.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بجهود كلية الهندسة بالجامعة في مشروع الإنجليزية من أجل الحياة في إطار مشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي، والذي يعمل علي سد الفجوة بين التعليم النظري، ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريب الطلاب على اكتساب المهارات الحياتية المختلفة.

وأشار الدكتور سيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إلى دور كلية الهندسة في مجال ريادة الأعمال وتقديم المشروعات التي تخدم المجتمع المصري.

وقال الدكتور محسن مهدي، منسق مشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي، إن المشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريب طلاب الجامعات المصرية على اكتساب المهارات الحياتية المتنوعة، وريادة الأعمال، لزيادة فرصهم في سوق العمل.

وأشارت الدكتورة نهي مكاوي، المدير الإقليمي لمؤسسة فورد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن هذا المشروع يعد تجربة أمل، ويمثل قيم العدالة الإجتماعية، لأن اللغة الإنجليزية لغة هامه لأي فرد بصرف النظر عن الخلفية التعليمية.

جدير بالذكر أن مشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي، مشروع دولي ممول من منظمة فورد وتم تطبيقه عالميًا في 14 دولة من بينها مصر.