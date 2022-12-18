رئيس جامعة العلمين الدولية: 25 دولة تشارك بالمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء GCAIot 2022

قال الدكتور عصام الكردي؛ رئيس جامعة العلمين الدولية ، أن هناك نحو 25 دولة تشارك فى فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء GCAIot 2022 في دورته السادسة التى تستضيفه الجامعة.

وأضاف فى تصريحات صحفية فى مقر الجامعة على هامش أنطلاق المؤتمر أن الدورة السادسةىللمؤتمر هذا العام يضم باحثين من 25 دولة مختلفة حول العالم ، ونحو 80 متحدثًا.

وأوضح الكردى أنه كان مشارك فى انقاد المؤتمر فى دورته العام الماضى فى دولةةالامارات العربية المتحدة والتىىتم خلاله أختيار مكان انعقاد الدورة هذا العام فى الجامعة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

كما أن المؤتمر يُعد منتدى عالمي رائد للباحثين والممارسين من الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية لمشاركة أحدث مساهماتهم البحثية وتبادل المعرفة؛ بهدف تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس والسادس من الاتصالات والتقنيات الناشئة، واستخدامها في تعزيز التحول الرقمي، وتطوير مدن ذكية ومستدامة؛

أنطلقت ظهر اليوم فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء GCAIot 2022 في دورته السادسة فى مقر جامعة العلمين الدولية .

وتستضيف فعاليات المؤتمر عدد من الأنشطة المصاحبة؛ ومنها قمة المرأة في التكنولوجيا، وقمة الصناعة، بالإضافة إلى قمة الجيل الخامس، ومستقبل البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين وقادة الصناعة لمناقشة مستقبل التحول الرقمي وإعادة تصميم الابتكار التكنولوجي بما يتوافق مع متطلبات الدول في الوقت الراهن.

وينظم المؤتمر مجتمع إدارة الهندسة والتكنولوجيا بجمعية آي-تريبل-إي IEEE TEMS بالتعاون مع جامعة العلمين الدولية، وتستضيف فعالياته مكتبة الإسكندرية في الفترة من 18–21 ديسمبر 2022؛ وذلك تحت شعار «حدود الميتافيرس لتسريع التحول الرقمي “Metaverse Frontiers Beyond Digital Transformation”»، وبشراكة استراتيجية مع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، وجامعة دبي، ومجمع الإبداع ببرج العرب.