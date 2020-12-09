الإسكندرية

رئيس جامعة العلمين الدولية يشارك باجتماع مجلس ضمان الجودة باتحاد الجامعات العربية

شارك الكردي في المؤتمر الثاني للجودة، والذي نظمته جمعية مراكز ضمان الجودة العربية
معتز محمود 3:55 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 3:55 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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حضر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية اجتماع مجلس ضمان الجودة  والاعتماد الرابع عشر لاتحاد الجامعات العربية بمقر جامعة السادات برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الامين العام للاتحاد.

وذلك بحضور الاستاذ الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات و كذلك أعضاء المجلس عن طريق شبكة الإنترنت.

الاجتماع لمناقشة بعض مشكلات الجامعات العربية

ويأتى ذلك لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه بعض الجامعات العربية في تبنى التعليم عن بعد لتحسين الجودة في ظل جائحة كورونا وبعض الحلول المقترحة وكيفية استخدام الفرص المتاحة لتحقيق الأهداف المنشودة. 

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كما شارك الكردي في المؤتمر الثاني للجودة، والذي نظمته جمعية مراكز ضمان الجودة العربية بمقر جامعة مدينة السادات بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد، وحضور عدد من الأعضاء من مصر ولبنان واليمن، ومشاركة باقي أعضاء مجلس الجمعية افتراضيا، لمناقشة دور الجمعية في تطوير وتحسين تصنيف الجامعات العربية.

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وفى سياق آخر، استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية أمس وفدًا رفيع المستوى من بطريركية الأقباط الأرثوذوكس بالإسكندرية برئاسة القمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس التانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأب بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة وسكرتير البطريركية و الاستاذ نادر مرقص عضو المجلس الملى ومدير العلاقات العامة بالبطريركية. 

ونقل وفد الكنسية لرئيس الجامعة تحيات البابا وقدم الوفد كتيب التوثيق الخاص بالكنيسة هدية من البابا للجامعة وهو كتيب يقوم بتوثيق جميع الأحداث بالكنيسة. 

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ومن جانبه رحب الكردى بالوفد ونقل تحياته للبابا وقدم التهنئة بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية الجديدة متمنيا دوام الخير لمصر و شعبها.

كما قدم شرحاً عن الجامعة وكلياتها المختلفة التي فتحت أبوابها للطلاب هذا العام وعدد الطلاب الموجودين بكل كلية وتخصصاتها وكذلك الكليات التى سيتم فتحها مستقبلا  والخدمات التى يتم توفيرها للطلاب.

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بقلم معتز محمود

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