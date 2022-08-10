رئيس جامعة الإسكندرية يشهد ختام فعاليات المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية بمعسكر باجوش

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء ختام فعاليات المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية.

وتعقد الفعاليات بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة، بمعسكر جامعة الإسكندرية بباجوش في الفترة من 8:6 أغسطس 2022، وذلك بحضور الدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتورة سونيا دنيا، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد المصري للجامعات.

وفي كلمته أعرب الدكتور قنصوه عن سعادته بعودة المهرجان الرياضي للألعاب والرياضات الشاطئية بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، وتوجه بالشكر للوزيرين الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور أشرف صبحي، وإتحاد الرياضة لرعايتهم لفاعليات المهرجان وخروجه بهذا الشكل اللائق.

ولفت قنصوة إلى أن المهرجان يأتي في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإهتمام بالرياضة جنباً إلى جنب مع التعليم لتكوين الشخصية المتكاملة لدى الطلاب، وتكوين جيل سليم علمياً وبدنياً تزامناً مع بناء الجمهورية الجديدة، فضلاً عن إكتشاف وإختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للبطولات الرياضية المحلية والدولية، بما يسهم في رفع إسم مصر في كافة المحافل الرياضية العالمية، بالإضافة إلى تعميق قيم الولاء والإنتماء للوطن لدى الطلاب.

فيما أكد الدكتور وائل نبيل، أن المهرجان شهد مشاركة 350 طالب من 21 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، لافتا أن المهرجان شهد تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، مؤكداً أنه تم تنفيذ مجموعة من الألعاب الترفيهية والتي خلقت جو مثالي وعائلي بين الطلاب من مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف نبيل أن الهدف من ذلك المهرجان أن يتنافس طلاب الجامعات المصرية منافسة شريفة في مختلف الرياضات لبناء شخصيتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم العلمية ومرحلة ما بعد التخرج، وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية وتوظيف طاقتهم في الرياضة.

فيما توجه الدكتور محمد صبحي حسانين بالشكر لإدارة جامعة الإسكندرية على تميز التنظيم، مؤكدا أن المهرجان يهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي وتنمية العمل بروح الفريق الواحد، واكتساب الأخلاق الرياضية العالية.