رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفداً من «لويفل الأمريكية» و«العلمين الدولية»

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الإثنين، وفد جامعة لويفل (Louisville University) بالولايات المتحدة الأمريكية، ضم كلا من الدكتور إيمانويل كولينز عميد كلية الهندسة بجامعة لويفل الأمريكية، والدكتور توماس روكواي أستاذ الهندسة المدنية ومساعد العميد لشؤون الطلاب بجامعة لوفيل، والدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل وعضو مجلس امناء جامعة العلمين الدولية.

وضم وفد جامعة العلمين الدولية كلا من الدكتور رشدي زهران، رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور مصطفى النعناعى، عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة.

أكد “قنصوة” خلال اللقاء أن هذه الزيارة تأتي في إطار إتفاقية التعاون الأكاديمى بين جامعة الإسكندرية وجامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل (Louisville University) ، والتي تتضمن برامج درجات مزدوجة في تخصصات الهندسة الطبية الحيوية وعلوم وهندسة الحاسبات.

وأشار قنصوة أن جامعة الإسكندرية تسعي لإنشاء شراكات ودرجات علمية مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية لتخريج طلاب ذو تنافسية عالمية، لافتاً إلى أن هذه الإتفاقية تسمح للطلاب بالدراسة لمدة عامين بجامعة الإسكندرية، ثم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال باقي المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة.

كما قام وفد جامعة لويفل الأمريكية بعقد لقاء تعريفي بكلية الهندسة، مع الطلاب المهتمين بالانضمام للبرامج المشتركة مع جامعة لويفل في تخصصات هندسة وعلوم الحاسب والهندسة الحيوية، ومع أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس في نفس المجالات سالفة الذكر والرد على استفسارات الطلاب، وقام بزيارة بعض الأنشطة التعليمية بكلية الهندسة ومركز الأمير البحثي Smart CI.