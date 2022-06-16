رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، السفيرة جياو ليينغ قنصل عام الصين بالإسكندرية، حيث بحثا سبل التعاون واستكمال خطوات إنشاء معهد كونفوشيوس بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة شنغهاى بالصين، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية.

ودعا رئيس الجامعة إلى التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والعلمية المختلفة ونظيراتها بجامعة الإسكندرية إلى التعاون فى مجالات تحلية المياة، والذكاء الاصطناعي، ودراسة اللغتين العربية والصينية لدى الجانبين.

وناقشا الجانبين الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الصينية، وإتفاقات التعاون العلمية والأكاديمية والبحثية، كما دعا رئيس الجامعة.

ومن جانبها، لفتت قنصل عام الصين جياولى يينج إلى إمكانية استقدام أساتذة ومتخصصون من جامعة شنغهاى لتدريس اللغة الصينية، مشيرة إلى وجود علاقات وطيدة وتعاون كبير بين المدن المصرية والصينية.

وأشارت إلى أنه خلال العام الجاري تحل الذكرى رقم 30 لإقامة علاقات بين مدينتي الإسكندرية وشنغهاي، لافتة إلى أن التعاون بين البلدين يجرى في كافة المجالات ومنها الأنشطة العلمية والثقافية.