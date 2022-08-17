رئيس جامعة الأزهر : التعليم أسمى وظيفة يمكن أن يعمل بها الإنسان

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن التعليم الأزهري قد شهد نهضة وتطويرًا شاملًا، تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف داود، خلال كلمته باحتفالية قطاع المعاهد الأزهرية لتكريم المعلمة القدوة والأزهري الصغير، أن المقررات والمناهج الدراسية شهدت تطويرًا شاملًا فى مختلف المراحل الدراسية، بدءًا من رياض الأطفال حتى الشهادة الثانوية، خاصة فى المواد الشرعية والعربية والثقافية،

والتى تم تطوير شكلها ومضمونها بالكامل، وأصبحت أكثر ارتباطًا بالواقع المعاصر، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير أداء المعلمين من خلال التدريب المتواصل، وتشكيل وتأسيس مجلس للتعليم الأزهرى ما قبل الجامعى بما أسهم في ضبط العملية التعليمية وانتظامها.

وأكد أن التعليم يعدّ أسمى وظيفة يمكن أن يعمل بها الإنسان، وتحتِّم عليه أن يكون نموذجًا مثاليًّا وقدوة حسنة لأبنائه الطلاب، يعمل جاهدًا على تربيتهم تربية حسنة قبل تعليمهم وتثقيفهم؛ حتى يكونوا نافعين لمجتمعاتهم وقدوة لغيرهم.

وأوضح أن للمعلم أثرًا كبيرًا في نفس الطالب، حيث إنه يقوم مقام الأب في البيت، بل قد يفوقه أثرًا لأن مادته العلم وهو غذاء الروح الذي يفوق غذاء الجسد الذي يقدمه الأب لأفراد أسرته،

مطالبًا المعلمين بالحرص على تنشئة الأجيال وتربيتهم تربية صحيحة قويمة أولًا قبل تعليمهم، حيث إن التربية السليمة تعدّ السبيل والمدخل الرئيس للتعليم الناجح.

ونظَّم قطاع المعاهد الأزهرية ، برعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقتي “المعلمة القدوة” و”الأزهري الصغير”.

حضر الحفلَ كل من الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.