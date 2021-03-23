رئيس تويتر يبيع أول تغريده له بـ 2.9 ملايين دولار

تغريدة جاك دورسي "أسست منصة تويتر للتو" التى مر عليها 15 سنة من أشهر التغريدات

أعلن جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر الأمريكية لتغريدات التواصل الاجتماعى و السياسى أمس بيعه لأول تغريده له على موقع شركته كرمز غير قابل للاستبدال مقابل 1630.58 إيثر العملة الديجيتال – التى انتشرت مؤخرا مع البتكوين أشهر وأغلى عملة مشفرة فى العالم – ويعادل هذا السعر بالعملة الافتراضية حوالى 2.9 مليون دولار على أساس سعر العملة وقت بيع تغريدته التى نشرت لأول مرة في 21 مارس من عام 2006 أى منذ 15 سنة.

وعرض دورسي أول تغريدة له للبيع على أنها رمز لايستبدل في 6 مارس الماضي وبحلول 9 مارس وصله أعلى عرض.

وذكرت وكالة رويترز أن سينا إستافي الرئيس التنفيذي لشركة بريدج أوريكل للتعامل فى العملات الديجيتال يعد من أكبر المتحمسين للبتكوين.

وعرض جاك دورسي رئيس شركة تويتر وأحد مؤسسيها أول تغريدة بالمنصة على الإطلاق وكانت فحواها “أسست منصة تويتر للتو”.

ونشر دورسي هذه التغريدة وعرضها للبيع باعتبارها توقيعا رقميا فريدا على موقع لبيع التغريدات النادرة “كرموز غير قابلة للاستبدال”.

جاك دورسي نشرعلى حسابه أول تغريدة في مارس 2006

وتلقت تغريدة دورسي التي نشرها على حسابه في مارس 2006 على عروض بلغت 88.9 ألف دولارا فور نشرها برابط البيع.

ويتم تسجيل ملكية هذه الأصول مثل التغريدات على بلوك شين المستند الرقمي المشابه لتلك التي تدعم البتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

ولكن لا يمكن لأي شخص استبدال هذه الأصول الافتراضية بأصل آخر كما يفعل عادة المتعاملون بالدولار أو الأصول الأخرى.

وقال دورسي إنه سيحول العائدات الناتجة من بيع تغريدته لعملة البتكوين، ثم سيتبرع بها للمرضى بكوفيد 19 فى أفريقيا.

وطرحت عروض قديمة لتغريدات للبيع بديسمبر الماضى ، لكنها حظيت باهتمام بعد تغريدة دورسي التى عرضت بموقع “فاليابلز باي سنت” يوم الجمعة.

والرموز غير القابلة للاستبدال هي ملفات رقمية تقوم بدور التوقيع الرقمي للتحقق من ملاك الصور ومقاطع الفيديو وغيرها على الإنترنت.

وتغريدة دورسي القديمة التي مر عليها 15 عاما تعد من أشهر التغريدات على منصة الرسائل القصيرة وتجذب هواة التذكارات الرقمية.

ويقول موقع “فاليابلز” إن المشتري سينال شهادة رقمية موقعة بنظام التشفير تصف بيانات التغريدة الأصلية التى ستظل متاحة بموقع تويتر.