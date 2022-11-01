رئيس تونس: يجب الدفاع عن أمننا المائي باعتباره أحد دعائم الأمن القومي العربي الشامل

قال رئيس تونس قيس سعيد ننتظر كشعب وأمة عربية نظام اقتصادي عربي مشترك قادر على الصمود ازاء التقلبات العالمية، وايضا احتواء الضغط الدولي والتفاعل على كافة الشركاء ايَا كانوا، وذلك من موقع القوة والندية والمساواة.

وأضاف سعيد خلال افتتاح فعاليات القمة العربية الـ31 في الجزائر، أننا مطالبون بالخروج بقرارات عملية وتحديد المشاريع والبرامج التي تحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والدفاع عن أمننا المائي بإعتباره احد دعائم الامن القومي العربي الشامل.

وتابع سعيد أن تونس تتطلع في هذا السياق، إلي أن يكون اعتمادنا لألية الانعقاد الدوري للتنمية سبيلا لادراك هذه الاهداف على المدي القريب والمدي المتوسط في اقصي الاحوال، وتدعو تونس الي تعزيز المجلس الاقتصادي ليجعله قادرا على تقديم الاضافة المرجوة.

وتنعقد قمة جامعة الدول العربية في الجزائر الثلاثاء على مدار يومين، لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-19. وتأتي هذه القمة مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية، ووضعت الجزائر هذه القمة 31 للمنظمة العربية تحت شعار “لم الشمل” لكن عدة دول، لا سيما بلدان الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها.

ويذكر أن آخر قمة للجامعة العربية التي تضم 22 دولة، عقدت في مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.