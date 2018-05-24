رئيس توشيبا: نعمل على زيادة الاستثمارات فى مصر

دعاء حسني:



زارمجلس إدارة مجموعة العربي شركة توشيبا، صاحبة العلامة التجارية اليابانية الشهيرة، بهدف تنشيط العلاقة الاقتصادية بين الشريكين والتي تمتد جذورها لأكثر من أربعين عاما، برئاسة محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والمهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، و أعضاء مجلس إدارة المجموعة.



وأكد رئيس شركة توشيبا اليابانية أن مجموعة العربي شريك إستراتيجي ومهم في مصر والشرق الأوسط، معربا عن سعادته بدور المجموعة في تعميق اسم العلامة التجارية لتوشيبا في أذهان المستهلكين في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال الشراكة على طول تاريخهما.



وأعرب إبراهيم العربي، عن سعادته بنتائج الزيارة، مؤكدا عمق العلاقة بين مجموعة العربي و شركة توشيبا اليابانية لكونها الشريك الأول لنا في مصر، والذي ساهم بصورة كبيرة في أحداث طفرة تكنولوجية في السوق المصرية، لتصبح مجموعة العربي هي الراعي الرسمي لنقل التكنولوجيا اليابانية والعالمية في مجال الأجهزة الإلكترونية لمصر.



وأوضح أن الزيارة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الشركتين، مضيفا : لقد وصلنا مع مجلس إدارة توشيبا اليابانية

إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المهمة، و التي ستساهم بصورة كبيرة في زيادة الاستثمارات اليابانية، ممثلة في شركة توشيبا على أرض مصر.



ونوه بأن هذه المشروعات والاتفاقيات ستكون خطوة مهمة لتوفير عدد كبير من فرص العمل للشباب خلال المرحلة القادمة، والتي ستشهد مزيد من التعاون المشترك في مجال الصناعة والتكنولوجيا بين العربي وتوشيبا.

