رئيس تطوير مصر : «كورونا» يتطلب طرح وحدات سكنية بغرف تناسب العمل والمعيشة معا

قال الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، إن فيروس كورونا يفرض واقعا جديدا ومختلفا يتوجب معه قيام القطاع العقاري بإعادة ترتيب أوراقه، لافتا إلى أن هذا الواقع يمثل فرصة لرواد الأعمال لابتكار أفكار جديدة.

جاء ذلك خلال الندوة ، عبر الفيديو كونفرانس، التى ينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة حاليا، تحت عنوان “مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. مرحلة ما بعد كورونا”، وشاركت فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية كمتحدث رئيسي .

وأكد شلبي أن الفترة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير من رواد الأعمال لوضع افكار لتحسين العمل في الشركات وتصميم منتجات تتناسب مع المرحلة.

وأضاف أنه سيكون هناك حاجة لوحدات سكنية مختلفة تضمن غرفة متعددة الاستخدام بفراغات كبيرة بحيث تكون صالح للمعيشة والعمل معا، كما أننا سنحتاج لنماذج جديدة من الفنادق التى تعتمد على التواصل غير المباشر وكذلك الجامعات والمدارس التى تركز على التعليم عن بعد.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر أن المرحلة الحالية هي مرحلة التحول الرقمي ستكون فيها المدن الذكية، أو مدن الجيل الرابع، ضرورية وليست رفاهية.

ولفت شلبي إلى أن مصر اتجهت من قبل الأزمة إلى تلك النوعية من المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة المستقبل والمنصورة الجديدة، ويتوجب على القطاع الخاص التحول لها أيضا لأنها توفر أسلوب حياة يتناسب مع التباعد الاجتماعي، خاصة مع توقعات استمرار الأزمة لفترة طويلة كما نوهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد شلبي أن التسوق الإلكتروني أصبح يمثل ما بين 60- 70% من أساليب الشركات العقارية للبيع في الحالية وأن شركته تحركت بشكل سريع للتحول الإلكتروني.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر أنه يتوجب أيضا الإسراع والإعداد لإتمام عملية بيع العقارات بالكامل أون لاين من خلال التوقيع الإلكتروني .

ولفت شلبي إلى أن شركته تتميز منذ بداية عملها بروح ريادة الأعمال ودعمها للأفكار الريادة كما أنها تتعاون مع أكثر من مكتب استشاري لتطوير أفكار جديدة، كما أن المدينة العلمية التى تقوم بتدشينها حاليا تعتمد على ريادة الأعمال في المقام الأول والتعليم عن بعد.

وشارك في الندوة أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، وأمل دخان الرئيس التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال بالسعودية، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تحدث في الندوة، سناء أبو زيد مدير بمؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولى واش روفايل مؤسس وشريك في كابيتال بالولايات المتحدة الامريكية، وسمر باقر الأستاذ بكلية إدارة الاعمال بجامعة الكويت.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي “ركائز الاقتصاد العربي”، ذلك لأنها تشكل أكثر من 90 بالمائة من مجمل الأعمال التجارية، كما تخلق معظم الوظائف الجديدة لتحقق غالبية النمو الاقتصادي في المنطقة.