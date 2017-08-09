رئيس تحرير الأهرام: الإعلامي أفضل صديق للإرهابي .. حقيقة

المال – خاص قال علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام، إن هناك مقولة أمريكية تقول إن "الإعلامي أفضل صديق للإرهابي" وهي للأسف مقولة حقيقية. وأضاف ثابت خلال كلمته في ندوة "الإعلام.. ومواجهة الإرهاب"، التي نظمتها الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال، :"هذا ما وجدناه بالفعل في سقوط العراق وليبي

المال – خاص

قال علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام، إن هناك مقولة أمريكية تقول إن “الإعلامي أفضل صديق للإرهابي” وهي للأسف مقولة حقيقية.

وأضاف ثابت خلال كلمته في ندوة “الإعلام.. ومواجهة الإرهاب”، التي نظمتها الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال، :”هذا ما وجدناه بالفعل في سقوط العراق وليبيا وسوريا، والتي سقطت بفعل ترويج الشائعات، وهو ما يحاول البعض فعله الآن في مصر من خلال محاولتهم عدم دعم إعلام الحكومة المصرية ومهاجمتها باستمرار” .

وأضاف أن عبئا كبيرا يقع على عاتق الإعلام في مخاطبة فئات الشعب المختلفة، وعليه عدم نشر فكرة أن الارهابي هو محرك الأحداث لأنها تلقي قبولا لدى بعض الشباب خاصة صغار السن الذين يستهويهم أن يجدوا الإرهابي محورا للأحداث ومحط اهتمام وأنظار المجتمع.

من جهته، أكد فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية دور الإعلام في مواجهة وحل المشكلات المختلفة التي تواجه البلاد ومواجهة الأفكار الهدامة وغرس روح العمل والابتكار في المجتمع، خاصة وأن الجماعات الإرهابية تكثف جهودها وإمكانياتها لاستغلال الإعلام الإلكتروني والتسلل إلى المجتمع في أشكال متغيرة.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فؤاد حدرج “لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الإعلام في تشكيل وعي الشعوب على مر الزمن، وفي وقتنا الحاضر خاصة في الشرق الأوسط التي تتعرض منذ ما يقرب من 6 سنوات إلى مخططات تهدف إلى التقسيم، منوها بأن أفكار التقسيم التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مجتمعاتنا ترتكز على الطائفية”.

وقال محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، إن قضية الارهاب لا يمكن فصلها عن الاعلام و لا عن الاقتصاد الذي هو اكثر القطاعات تأثرا بالعمليات الارهابية ، لافتا ان الاعلام دوره كبير في الترويج للإرهاب و ايضا دوره كبير في مكافحة الارهاب ، و خاصة مع انتشار الكثير من القنوات الفضائية وعلي راسها قناة ” الجزيرة ” الذي وصل بها الفجر الاعلامي بنقل احد العمليات الارهابية في سيناء علي الهواء مباشرة و طوال الوقت تقوم بنشر فكر مغالط عن العمليات الارهابية و الارهابيين و محاولة ايصال فكر انهم ابطال قوميين وشهداء.

وأكد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أهمية دور الاعلام في مواجهة الفكر و العمليات الارهابية، خاصة ان الاعلام بالفترة الاخيرة اصبح يتقلد ادوارا ليست من اختصاصاته مثل الدور التربوي و التوعوي و الديني بعد تقهقر و تراجع المؤسسات الدينية و التعليمية في القيام بدورها في مواجهة للإرهاب و التوعية بخطورته علي الشعوب.

