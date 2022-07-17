رئيس «تجارية الجيزة»: نسعى لتنمية العلاقات التجارية مع تركيا

التقى محمد إمبابى، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، مع اتيلا ينيغون المستشار التجارى للسفارة التركية بمصر، لبحث سبل التعاون بين غرفة الجيزة التجارية والجمهورية التركية.

وأشار “امبابى” في بيان اليوم إلى التنمية المتصاعدة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضى، وأن غرفة الجيزة تسعى لدعم قطاع التصدير المصرى، والذى يأمل فيه الوصول إلى تصدير بقيمة 100 مليار دولار.

موضحًا أن كمية البضائع المستوردة والمُصدرة بين البلدين ارتفعت بمقدار الثلث ما يُعادل 1.6 مليار دولار إضافية في حجم التجارة بين البلدين.

وأضاف أن معدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا زاد بمقدار 32.6 % في 2021 وهو ما يمثل قفزة في صادرات مصر إلى تركيا والتى تُقدر بـ 70.63 % في 2021 مقارنة بـ2020 إذ كانت قرابة 1.7 مليار دولار وأصبحت نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضى بإجمالي 7.29 % من صادرات مصر للعالم.

وأكد اتيلا ينيغون المستشار التجارى للسفارة التركية بمصر أن تركيا تنظر بتقدير للعديد من المنتجات المصرية المتميزة، وهناك المزيد من مجالات التحسن الاقتصادي وزيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لتركيا إذ حققت مصر مستويات قياسية في حجم الصادرات العام الماضى.

وأوضح اتيلا ينيغون ان 200 شركة تركية تعمل الان بمصر بحجم استثمارات تصل الى 2 مليار دولار ونأمل مستقبلا فى زيادة عدد الشركات ونسبة الاستثمارات.

وتأتى تركيا على رأس الدول المستوردة من مصر في 2021 تليها الهند وإيطاليا وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث الدول المصدرة لمصربمعدل نمو قدره 12.06 في المئة عن العام السابق، وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار.

وبلغ حجم الصادرات غير البترولية المصرية في 2021 (32.3) مليار دولار وحجم الصادرات البترولية ما يمثل أكبر حجم للصادرات تحققه مصر للخارج رغم أزمة انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري.