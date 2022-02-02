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رئيس تاون جاس : سد فتحة الهواية في السخان يؤدي إلى خروج غاز أول أكسيد الكربون القاتل (فيديو)

نتيجة تسريب غاز طبيعي من مواسير هو نتيجة قيام بعض العملاء والمواطنين بإتلاف فتحة الهواية الخاصة بالسخان
محمد مجدي 11:24 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 11:24 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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قال المهندس محمد فتحي، رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن ” تاون جاس” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحوادث التي وقعت نتيجة تسريب غاز طبيعي من مواسير هو نتيجة قيام بعض العملاء والمواطنين بإتلاف فتحة الهواية الخاصة بالسخان.

وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، أن آلية عمل السخان سواء بالغاز الطبيعي أو البوتاجاز، ولكي يقوم السخان بتسخين المياه يقوم بعملية حرق للوقود بداخله، والتي بدورها تقوم بتسخين المياه.

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وأشار إلى أنه حتي تتم عملية الاحتراق بشكل كامل و آمن هناك مواصفات للغاز الطبيعي يجب أن تتم ، أولا من ضمن اشتراطات تركيب السخان هو تركيب الهواية وهي جزء يتم تركيبه أسفل السخان لتزويد عملية الاحتراق بالهواء و هي مصدر الهواء الذي ليس للعميل دخل فيه.

ولفت إلى هناك بعض العملاء يلجأون إلي سد أو إلغاء فتحة الهواية و أغلب تلك الحوادث تحدث في فصل الشتاء ، و هذا يؤدي إلي عمل احتراق غير كامل ، و من ثم يقوم السخان بسحب الأوكسجين من المكان المحيط به.

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وأكد فتحي أن الذي ينتج من عملية الاحتراق الغير كامل هو خروج و تسرب غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز سام و خانق و بدون رائحة ويسمي القاتل الصامت.

يشار إلى أنه توفي 7 مواطنين من أسرة واحدة نتيجة تسرب الغاز الطبيعي من السخان.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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