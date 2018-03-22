رئيس بيرو يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد

وكالات:قدم رئيس بيرو ، استقالته إلى الكونجرس فى البلاد قبل تصويت البرلمان على إقصائه من منصبه بسبب تهم الفساد الموجهة إليه.ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر حكومية أن كوتشينسكى ينوى الإعلان عن استقالته رسميًا فى خطاب موجهة إلى المواطنين فى وقت لاحق.وتعتزم المعارض

وكالات:

قدم رئيس بيرو ، استقالته إلى الكونجرس فى البلاد قبل تصويت البرلمان على إقصائه من منصبه بسبب تهم الفساد الموجهة إليه.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر حكومية أن كوتشينسكى ينوى الإعلان عن استقالته رسميًا فى خطاب موجهة إلى المواطنين فى وقت لاحق.

وتعتزم المعارضة التصويت على إقصاء الرئيس كوتشينسكى من منصبه، يوم غد الخميس، وأعلنت عن محاولات لتقديم رشاوى للبرلمانيين للتأثير على نتائج التصويت.

وفى ديسمبر الماضى حاول الكونجرس إقصاء كوتشينسكى من منصبه، على خلفية فضيحة فساد، وحصول شركات مرتبطة به على مبالغ مالية تقدر بـ 4.8 ملايين دولار، من شركة “أوديبريخت” البرازيلية بصورة غير شرعية. ولم يبلغ آنذاك عدد الأصوات حد النصاب من أجل حجب الثقة عنه.

يذكر أن كوتشينسكى (79 عامًا) هو مصرفى سابق، وعمل فى الولايات المتحدة فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.بابلو كوتشينسكي رئيس بيرو.