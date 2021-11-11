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رئيس بيرو يبيع الطائرة الرئاسية ويمنع سفر المسؤولين على الدرجة الأولى لدعم قطاعي الصحة والتعليم

بيرو البلد الواقع على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية سجل 2.2 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن
وائل كمال 2:13 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 2:13 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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أعلن رئيس بيرو بيدرو كاستيلو اليوم الخميس، بيع الطائرة الرئاسية لجمع الأموال لصالح قطاعي الصحة والتعليم في البلاد وأصدر عدة قرارات.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حظر كاستيلو حسبما ذكرت قناة “فرانس إنفو تي في” الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، سفر أي مسئول بالدولة بالطائرة في الدرجة الأولى وذلك من أجل إنهاء امتيازات العديد من المسئولين.

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وكانت بيرو التي تشهد تسجيل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا للفرد في العالم، قد تخطت في 24 أكتوبر الماضي عتبة 200 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن بيرو البلد الواقع على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة، سجل 2.2 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

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بقلم وائل كمال

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