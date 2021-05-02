رئيس بيركشاير: الشركة تواجه مصاعب فى استثمار 145 مليار دولار سيولة

صرح الملياردير والمستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت، بأن شركته ” بيركشاير هاثاواي” Berkshire Hathaway تلقى دعما من أداء الاقتصاد الأمريكي الذي فاق التوقعات في بداية جائحة فيروس كورونا، رغم أن حماسة المستثمرين تجعل من الصعب استغلال السيولة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف في اجتماع ” بيركشاير هاثاواي ” السنوي أن الاقتصاد “نهض على نحو فعال واستثنائي” بفضل التحفيز النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالى والتحفيز المالي من الكونجرس الأمريكي.

وقال مالك ” بيركشاير هاثاواي ” “أنجز ذلك المهمة.. 85% من الاقتصاد يعمل حاليا بأقصى سرعة”.

رئيس بيركشاير يشكو من توافد شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص

وشكا بافيت من أن توافد ما يسمي بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص والمستثمرين قليلي الخبرة.

وذلك على أمل تحقيق مكاسب سريعة جعلت السوق تبدو مثل ناد للقمار.

الأمر الذى أوجد صعوبة لدى بيركشاير لاستغلال السيولة الضخمة لديها والبالغة 145.4 مليار دولار، وفقا لبافيت.

لكن بافيت (90 عاما) حافظ على تفاؤله حيال مستقبل الشركة التي يديرها منذ 1965.

وقال “رأينا أمورا غريبة تحدث في العالم في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة”.

“عزز هذا رغبتنا في تصور كل ما يمكن عمله لضمان أن تظل بيركشاير بعد 50 أو 100 عام من الآن”.نفس الكيان الذي هي عليه حاليا”.

رئيس بيركشاير يشارك فى الإجابة على أسئلة المساهمين

عقد الاجتماع السنوي في لوس أنجليس حيث انضم بافيت إلى نائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر (97 عاما) في الإجابة على أسئلة المساهمين لأكثر من ثلاث ساعات.

جاء الاجتماع بعدما أعلنت بيركشاير ارتفاع أرباح التشغيل للربع الأول من العام 20 % إلى حوالي سبعة مليارات دولار.

صافي ربح بيركشاير يقفز إلى 11.7 مليار دولار

وبلغ صافي ربح بيركشاير شاملا الاستثمارات 11.7 مليار دولار.

يشار إلى أن بيركشاير حققت مكاسب قياسية منذ فتح الاقتصاد خلال العام الحالي، من خلال خمسة أسهم فقط.

بيركشاير تجنى 9 مليارات دولار من حصتها في بنك أوف أمريكا

حيث حصدت بيركشاير زيادة قدرها 9 مليارات دولار من حصتها في بنك أوف أمريكا وحده.

فقد ارتفع سعر سهم المجموعة المصرفية بنسبة 30% منذ بداية يناير، مما رفع قيمة حصة بيركشاير من 30 مليار دولار إلى 39 مليار دولار.

علاوة على ذلك، سجلت شركة “بيركشاير” مكاسب قدرها 3.7 مليار دولار من حيازتها شركة “أمريكان إكسبريس”.

وقفز سهم مجموعة الخدمات المالية بنسبة 30% هذا العام.

كما حققت 1.5 مليار دولار من حصتها في شركة المواد الغذائية الأمريكية “كرافت هاينز”، و 1.4 مليار دولار أسهمها في شركة صناعة السيارات “جنرال موتورز”.

علاوة على 1.3 مليار دولار من بنك بانكورب الأمريكي في أقل من ثلاثة أشهر.

في ذات الوقت، حققت رهانات بافيت على خمسة بيوت تجارية يابانية الخريف الماضي نتائج جيدة.

من بينها إتوتشو، ميتسوي، ماروبيني، ميتسوبيشي، سوميتومو. اكتسبت في المتوسط 26 % هذا العام، مما رفع القيمة الإجمالية لممتلكات بيركشاير بمقدار 1.6 مليار دولار.

كذلك تعرضت بيركشاير لخسائر نتيجة حزمة البيع فقد تراجعت شركة آبل – التي تشكل أكثر من 40% من محفظة أسهم بافيت الأمريكية – بنسبة 7% هذا العام.

قضى التراجع على ما يقرب من 8 مليارات دولار من قيمة حصة بيركشاير.