استثمار

رئيس بيركشاير: الشركة تواجه مصاعب فى استثمار 145 مليار دولار سيولة

صافي ربح بيركشاير يقفز إلى 11.7 مليار دولار
أحمد فراج 10:42 ص, الأحد, 2 مايو 21 10:42 ص, الأحد, 2 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح الملياردير والمستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت، بأن شركته ” بيركشاير هاثاواي” Berkshire Hathaway تلقى دعما من أداء الاقتصاد الأمريكي الذي فاق التوقعات في بداية جائحة فيروس كورونا، رغم أن حماسة المستثمرين تجعل من الصعب استغلال السيولة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف في اجتماع ” بيركشاير هاثاواي ” السنوي أن الاقتصاد “نهض على نحو فعال واستثنائي” بفضل التحفيز النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالى والتحفيز المالي من الكونجرس الأمريكي.

وقال مالك ” بيركشاير هاثاواي ”   “أنجز ذلك المهمة.. 85% من الاقتصاد يعمل حاليا بأقصى سرعة”.

رئيس بيركشاير يشكو من توافد شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص

وشكا بافيت من أن توافد ما يسمي بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص والمستثمرين قليلي الخبرة.

وذلك على أمل تحقيق مكاسب سريعة جعلت السوق تبدو مثل ناد للقمار.

الأمر الذى أوجد صعوبة لدى بيركشاير لاستغلال السيولة الضخمة لديها والبالغة 145.4 مليار دولار، وفقا لبافيت.

اقرأ أيضا  ممثلو قطاع السياحة يرحبون بقرار استئناف حركة الطيران الكاملة مع روسيا

لكن بافيت (90 عاما) حافظ على تفاؤله حيال مستقبل الشركة التي يديرها منذ 1965.

وقال “رأينا أمورا غريبة تحدث في العالم في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة”.

“عزز هذا رغبتنا في تصور كل ما يمكن عمله لضمان أن تظل بيركشاير بعد 50 أو 100 عام من الآن”.نفس الكيان الذي هي عليه حاليا”.

رئيس بيركشاير يشارك فى الإجابة على أسئلة المساهمين

عقد الاجتماع السنوي في لوس أنجليس حيث انضم بافيت إلى نائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر (97 عاما) في الإجابة على أسئلة المساهمين لأكثر من ثلاث ساعات.

جاء الاجتماع  بعدما أعلنت بيركشاير ارتفاع أرباح التشغيل للربع الأول من العام 20 % إلى حوالي سبعة مليارات دولار.

صافي ربح بيركشاير يقفز إلى 11.7 مليار دولار

وبلغ صافي ربح بيركشاير شاملا الاستثمارات 11.7 مليار دولار.

اقرأ أيضا  هشام توفيق : حسم 5 منازعات مع رجال الأعمال كانت تعوق الاستثمار في مصر

يشار إلى أن بيركشاير حققت مكاسب قياسية منذ فتح الاقتصاد خلال العام الحالي، من خلال خمسة أسهم فقط.

بيركشاير تجنى 9 مليارات دولار من حصتها في بنك أوف أمريكا

حيث حصدت بيركشاير زيادة قدرها 9 مليارات دولار من حصتها في بنك أوف أمريكا وحده.

فقد ارتفع سعر سهم المجموعة المصرفية بنسبة 30% منذ بداية يناير، مما رفع قيمة حصة بيركشاير من 30 مليار دولار إلى 39 مليار دولار.

علاوة على ذلك، سجلت شركة “بيركشاير” مكاسب قدرها 3.7 مليار دولار من حيازتها شركة “أمريكان إكسبريس”.

وقفز سهم مجموعة الخدمات المالية بنسبة 30% هذا العام.

كما حققت 1.5 مليار دولار من حصتها في شركة المواد الغذائية الأمريكية “كرافت هاينز”، و 1.4 مليار دولار أسهمها في شركة صناعة السيارات “جنرال موتورز”.

علاوة على 1.3 مليار دولار من بنك بانكورب الأمريكي في أقل من ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضا  البرلمان يحيل تعديلات قانون إنشاء صندوق تحيا مصر لمجلس الدولة للمراجعة

في ذات الوقت، حققت رهانات بافيت على خمسة بيوت تجارية يابانية الخريف الماضي نتائج جيدة.

من بينها إتوتشو، ميتسوي، ماروبيني، ميتسوبيشي، سوميتومو. اكتسبت في المتوسط 26 % هذا العام، مما رفع القيمة الإجمالية لممتلكات بيركشاير بمقدار 1.6 مليار دولار.

كذلك تعرضت بيركشاير لخسائر نتيجة حزمة البيع فقد تراجعت شركة آبل – التي تشكل أكثر من 40% من محفظة أسهم بافيت الأمريكية – بنسبة 7% هذا العام.

قضى التراجع على ما يقرب من 8 مليارات دولار من قيمة حصة بيركشاير.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

«الري» تعلن بدء أعمال تطوير وتأهيل هويس إسنا

مدحت إسماعيل 6:30 م, السبت, 1 مايو 21

وزارة السياحة تتخذ إجراءات لاستصدار قرارات لغلق 9 منشآت مخالفة

دعاء محمود 10:27 م, الجمعة, 30 أبريل 21

«السياحة» تشارك في مؤتمر المجلس الدولي للسفر عبر تطبيق «زووم»

دعاء محمود 6:33 م, الجمعة, 30 أبريل 21

بدء صرف المعاشات عبر ماكينات ATM ومنافذ «فوري»

مدحت إسماعيل 5:56 م, الجمعة, 30 أبريل 21

محافظ القاهرة يقرر غلق الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

عصام عميرة 3:11 م, الجمعة, 30 أبريل 21

«حماية المستثمر»: مد تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة حتى 4 مايو‎

منى عبدالباري 8:51 م, الخميس, 29 أبريل 21