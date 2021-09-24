رئيس «بيدو»: قدمنا أول منتج مصرى لشركة سيمنز بالعين السخنة

قال محمد سامى، رئيس مجلس إدارة الشركه المصرية لتطوير تقنيات التعليم (بيدو)، المتخصصة فى مجال تصميم وتصنيع أجهزة ومعامل التعليم الفنى أن ١٥%من رأس المال العالمى يعتمد على اقتصاد المعرفة مطالبا الحكومة المصرية بدعم سياسات الابتكار والتحول من مرحلة إنتاج المعرفة إلى استثمارها وتحويلها لمنتجات بهدف دعم التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد

وأشار سامي فى إطار مشاركته بالمنتدى الخامس لخدمة الصناعة التابع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى المنعقد بالإسكندرية على مدار يومين، إلى مشاركة شركته فى تجهيز مصنع سيمنز المقام بميناء العين السخنة باستثمارات ٥٠٠ مليون جنيه، كأول منتج مصري تستعين به سيمنز، كما تسعى الشركه لتطوير التكنولوجيا الوطنية وربط البحث العلمى والصناعة

قال إن مصر أول من صدر التكنولوجيا للعالم عام ١٨٦٢ عندما أرسلت اليابان بعثه الساموراي للوقوف على أسباب نهضة مصر لافتا إلى أن مصر تزخر بالابتكارات والمبدعين لكن تلك الابتكارات ماتزال غير منظمة

وأكد أن شركته نجحت فى تصدير التكنولوجيا ل٢٢ دوله ويبلغ حجم استثماراتها ٥٠ مليون جنيه

وتعد شركة ( بيدو) أحد كبار الرعاة لمنتدى مجمع صناعة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وترعى مسابقة مصر للمهارات التى تقام ضمن فاعليات منتدى مجمع الصناعة

يذكر أن مسابقة مصر الثالثة للمهارات تعقد فى إطار منتدى مجمع الصناعة برئاسة الدكتور عصام البكل تحت عنوان حلم بيتحقق، ويشارك بها ٧٥٦ متسابقا من ٢٤ محافظة ويبلغ عدد المحكمين ٨٠ محكما برعاية ٢٠ شركة