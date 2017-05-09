رئيس بيت العيلة المصري بألمانيا: هناك غياب في التواصل بين الجاليات والمسؤولين

ولاء البري:

– أنشأنا اتحاد بيت العيلة لتفعيل مبادرة لم الشمل التي أطلقتها وزارة الهجرة

– على المسؤولين التعاون معنا ومعرفة مشكلاتنا لتطوير الاستثمار والاستفادة بالخبرات

-الجاليات المصرية كبيرة ويمكن الاستفادة منها في مجالات السياحة والترويج لها

– زيارة ماركل تؤكد أن القيادة المصرية تسير بالاتجاه الصحيح



