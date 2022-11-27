رئيس «بيبسيكو مصر»: ريادة الأعمال شغف ويجب ألا تعتمد على الموضة والموجة السائدة

قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر ، إن قطاع ريادة الأعمال يجب ألا يعتمد على الموجة السائدة.، لافتا إلى أن الشركات متعددة الجنسيات هيمنت على طموحات المهتمين بمجال الأعمال بوصفها “الموجة السائدة” في القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة شركة بيبسيكو مصر في القمة الأولى لمؤتمر فوربس 30 Under 30 لعام 2022 كشريك داعم والتي تنعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط بمدينة الجونة بالبحر الأحمر خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.

وهدفت القمة إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين المواهب الشابة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين في ست فئات منهم الرياضة، والتجارة، والعلوم والتكنولوجيا، والتمويل، والإبداع، والتأثير الاجتماعي.

وقدم محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر خلال فعاليات القمة في جلسة حوارية بعنوان “تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال”، والذي شارك بها المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورانچ مصر، والمهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، عدة نصائح وإرشادات للشباب التي من شأنها تحفيزهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع بالإضافة إلى اطلاعهم على أهم سبل ومقومات النجاح.

بيبسيكو مصر داعم رئيسي للقمة

بدوره، أعرب شلباية، عن فخره بمشاركة بيبسيكو مصر كداعم رئيسي للقمة الأولى لمؤتمر 30 Under 30 لعام 2022 التي تنظمها مجلة فوربس الشرق الأوسط، خاصة وأنها تنعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وهو ما يعبر عن مدى أهمية السوق المصري كسوق واعد يدعم ويشجع رواد الأعمال ويوفر لهم كافة المقومات التي تدفعهم إلى النجاح والمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.



وقال إن بيبسيكو مصر على مدار تاريخها في السوق المصري وهي تحرص على تقديم الدعم الكامل للشباب من خلال عدة برامج تنموية مجتمعية تهدف لتوفير الدعم المعرفي والمادي لرواد الأعمال لإتاحة الفرص أمامهم للوصول لأفكار مشاريع مبتكرة تساهم في حل أبرز التحديات في المجتمع ومساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع وتوفير مقومات النجاح لهم.



وأضاف شلباية أن الشركات متعددة الجنسيات هيمنت على طموحات المهتمين بمجال الأعمال بوصفها “الموجة السائدة” في قطاع الأعمال، إلا أن ريادة الأعمال يجب ألا تعتمد على الموضة، بل يجب أن تكون “شغفًا”.

وتابع: “على رواد الأعمال أن يتذكروا أن رحلتهم هي سباق ماراثون، وليست سباق عدو سريع للوصول الي خط النهاية”.



يذكر أن قمة 30 Under 30 لهذا العام تأتي بمثابة منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات، حيث تستضيف جلسات وبرامج يقدمها الخبراء، وورش عمل وتدريبات لرواد الأعمال، بجانب تكريم للفائزين من أعضاء قائمة فوربس الشرق الأوسط “30 تحت سن الـ30” لعام 2022.

