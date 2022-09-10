رئيس بوليفار: سافيو أراد الأهلي من أجل مونديال الأندية.. قيمة الصفقة 1.5 مليون دولار

كشف مارسيلو كلاوري، رئيس نادي بوليفار البوليفي، عن تفاصيل انتقال البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي.

وقال مارسيلو عبر حسابه الشخصي في تويتر:” مسؤوليتي تجاه النادي تحتم التزام الشفافية التامة، وصلنا عرض بقيمة مليون ونصف (مليون) دولار من الأهلي المصري لضم برونو سافيو”.

وأضاف: حاولت إقناع اللاعب بالبقاء ولكنه كان يرغب في الرحيل عن بوليفيا منذ عدة أشهر، العرض لا مثيل له ومهم من الناحية الرياضية للاعب بسبب إمكانية اللعب في كأس العالم للأندية.

وتابع: “من جانبنا، نريد فقط اللاعبين الذين يريدون أن يكونوا جزء من النادي وملتزمين بنسبة 100%، وأنا سعيد لاهتمام أندية عالمية بضم لاعبين من نادينا وآمل أن يكون هناك المزيد لأن بيع اللاعبين مهم للغاية لاستمرارنا في المستقبل”.

وأتم حديثه: “هذه العملية تقوي النادي ماليا لتكوين فريق تنافسي لعام 2023. أتمنى لبرونو الكثير من التوفيق وأنا متأكد من أنه سيكون سفيرا جيدا لنادينا”.