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رئيس «بنى سويف الجديدة» يتفقد الأحياء السكنية بالمدينة.. ويستمع لملاحظات السكان

في بادرة لحل مشكلات السكان على أرض الواقع
أحمد صبحي 1:16 م, الخميس, 10 يونيو 21 1:16 م, الخميس, 10 يونيو 21

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قام المهندس عصام بدوي،  رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بجولة تفقدية بالأحياء السكنية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز وممثلو مجلس أمناء المدينة، وذلك ‏ لمتابعة الأعمال الميدانية والتواصل مع سكان المدينة لبحث مقترحاتهم والعمل على تلافي أي ملاحظات.

وتفقد رئيس جهاز المدينة، الحي السكني الثالت، حيث التقى  بالسكان للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير الحي، وتم تسجيل كافة الملاحظات، ووجه الإدارات المختصة بالجهاز بسرعة تلافي الملاحظات وتذليل أي معوقات للتنمية بالمدينة، على أن يتم ذلك لكافة أنحاء المدية تباعا، وذلك في بادرة لحل مشكلات السكان على أرض الواقع.

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من جانبهم، أبدى  السكان وبحسب بيان لوزارة الإسكان، سعادتهم البالغة بزيارة رئيس الجهاز لهم والتحاور معهم، ورصد مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.

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بقلم أحمد صبحي

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