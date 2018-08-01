رئيس بنك SAIB يستهدف التحول للربحية قبل نهاية 2018

تعزيز الإيرادات من الائتمان والاستثمار وخدمات جديدة فى «الصيرفة الإلكترونية» يتصدر الإستراتيجية سهير محمد:عقد طارق الخولى، الرئيس الجديد لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB »، الذى يتسلم مهام عمله اليوم، مجموعة من الاجتماعات مع المديرين التنفيذين ورؤساء القطا

تعزيز الإيرادات من الائتمان والاستثمار وخدمات جديدة فى «الصيرفة الإلكترونية» يتصدر الإستراتيجية





سهير محمد:

عقد طارق الخولى، الرئيس الجديد لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB »، الذى يتسلم مهام عمله اليوم، مجموعة من الاجتماعات مع المديرين التنفيذين ورؤساء القطاعات، للتعرف على كل الأنشطة والملفات ووضع ملامح لخطة العمل المستقبلية.

وكان العنوان الأهم لتلك الاجتماعات، حسب مصادر، هو ضرورة العمل على التحول إلى الربحية بنهاية العام الحالى، بعد تحقيق البنك خسائر طفيفة فى الشهور الستة الماضية جار تحديد قيمتها.

وناقشت وضع مستهدفات جديدة لتنشيط الإيرادات والعمولات من تمويل الشركات والأفراد، والتوسع فى شبكة الفروع، وطرح خدمات جديدة فى مجال التجزئة المصرفية والصيرفة الالكترونية، « Online banking» لدعم ملف الشمول المالى، مع العمل أيضا على تعزيز ملف خدمات الصيرفة الإسلامية.

يتسلم طارق الخولى، الوكيل السابق لمحافظ البنك المركزى، اليوم، مهام الرئيس التنفيذى لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) بعد انقضاء الشهور الثلاثة التى حددها القانون كفترة انتقالية لمنع تعارض المصالح بالنسبة لأعضاء الأجهزة والكيانات الرقابية الذين يتم تعيينهم فى مناصب تنفيذية داخل مؤسسات خاضعة لرقابتهم.

كانت الجمعية العمومية لبنك «SAIB» قد وافقت فى اجتماعها الأخير على تعيين «الخولى» رئيسا تنفيذيا للبنك ثلاث سنوات تنتهى فى أغسطس 2021.

وكان «الخولى» يتولى إدارة ملف الرقابة الميدانية والمخاطر الكلية بالبنك المركزى المصرى قبل انتقاله لـ «SAIB».

وتولت إدارة بنك الشركة منذ نهاية أبريل الماضى، لجنة ثلاثية مكونة من رئيس قطاع الرقابة حسن شريف، ومجدى الدكرورى، مدير عام الائتمان والتسويق، وأشرف نجم، رئيس قطاع المعاملات الدولية.

وأظهرت القوائم المالية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، خلال الربع الأول من 2018، تحوله إلى تحقيق خسائر على أساس سنوى 290.4 ألف دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل أرباح21.1 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2017 .

يذكر أن البنك حقق أرباحًا 36.4 مليون دولار خلال العام الماضى، مقابل 48.5 مليون دولار فى 2016.

وتأسس (SAIB) فى مارس 1976، كأول بنك عربى مشترك يعمل فى مصر فى إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، ويبلغ رأسماله 150 مليون دولار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم، تبعا للموقع الإلكترونى للبنك على شبكة الإنترنت.

ويتوزع هيكل المساهمين الحالى بنسبة %46.08 للمصرف العربى الدولى و%17.29 لشركة المقاولون العرب للاستثمارات و %11.29 لشركة مصر للتأمين و%9.75 لشركة مصر لتأمينات الحياة و%15.59 اكتتاب عام.