رئيس بنك QNB الأهلي ينضم إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر

انضم محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي لعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، حيث اجتمعت الجمعية العامة العادية لاتحاد بنوك مصر بتاريخ 20 من يوليو 2022 بمقر الاتحاد، برئاسة هشام عكاشة، نائب رئيس مجلس الإدارة، واعتمدت نتائج فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وفاز بالتزكية لعضوية المجلس محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي.

ويعد محمد بدير، أحد قيادات القطاع المصرفي المصري ويمتلك خبرة مصرفية تتجاوز 30 عاما عمل خلالها في أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويشمل تشكيل مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري كنائب رئيس الاتحاد، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر كأمين صندوق الاتحاد،

ويشمل أعضاء الاتحاد كلا من طارق فايد، رئیس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاھرة، وطارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، وحسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وأحمد إسماعيل حسن، المدير الإقليمي للبنك العربي، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الأهلي، وهالة صادق، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد.