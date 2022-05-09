رئيس بنك مصر : 7.6 مليار جنيه تم سحبها من ماكينات ATM

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن العملاء سحبوا نحو 7.6 مليار جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لبنك مصر والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس بنك مصر، في تصريحات لـ”المال”، أنه تم سحب هذه المبالغ خلال الفترة من الخميس 20 أبريل الماضى وحتى أمس السبت 7 مايو 2022.

وشهد القطاع المصرفي إجازة بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بدءا من الأحد قبل الماضي وحتى السبت، لتعاود البنوك عملها الأحد 8 مايو 2022.

ويصل عدد ماكينات الصراف الآلي في بنك مصر إلى نحو 4000 ماكينة، وفقا لما أعلنه البنك في وقت سابق، ويخطط للوصول إلى 6000 ماكينة بنهاية العام الجاري.

وقرر بنكا «الأهلي المصري» و«مصر»، في 21 مارس الماضي، طرح شهادات الادخار 18% بعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة تصل إلى 16%.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويًّا بلغت 198 مليار جنيه حتى الأحد.