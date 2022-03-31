رئيس بنك مصر: 110 مليارات جنيه حصيلة الشهادة 18% في 11 يوما

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر الأسبوع الماضي شهادات ادخار مرتفعة العائد بفائدة 18% سنويا يصرف عائدها شهريا

رئيس بنك مصر: 110 مليارات جنيه حصيلة الشهادة 18% في 11 يوما
أحمد البطران

أحمد البطران

4:42 م, الخميس, 31 مارس 22

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر – في تصريحات خاصة لـ” المال” – إن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويا بلغت 110 مليارات جنيه في 11 يوما.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر الأسبوع الماضي شهادات ادخار مرتفعة العائد بفائدة 18% سنويا يصرف عائدها شهريا.

وقررت لجنة السياسة النقدية  بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ” 1%” على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25% ، 10.25% ، و9.75% على الترتيب كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.

أحمد البطران

أحمد البطران

4:42 م, الخميس, 31 مارس 22