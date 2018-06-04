رئيس بنك مصر يُقيم حملة طلعت حرب راجع.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى:دور الأوبرا فى دعم المنشدين الشباب فى "حلي ودنك" على الناس يحل المنشد حسام صقر ضيفاً على الإعلامى عبدالفتاح مصطفى مقدم برنامج "حلي ودنك" على قناة "الناس" فى الحادية عشرة مساءً.ويدور الحوار عن دور "الأوبرا المصرية" فى تدعيم المنشدين الشباب، والحفلات التى تنظمها الأوبرا لحفلات الإنشاد ال

رحاب صبحى:

دور الأوبرا فى دعم المنشدين الشباب فى “حلي ودنك” على الناس

يحل المنشد حسام صقر ضيفاً على الإعلامى عبدالفتاح مصطفى مقدم برنامج “حلي ودنك” على قناة “الناس” فى الحادية عشرة مساءً.

ويدور الحوار عن دور “الأوبرا المصرية” فى تدعيم المنشدين الشباب، والحفلات التى تنظمها الأوبرا لحفلات الإنشاد الدينى، وما الجديد فى فن الإنشاد حاليا.

هذا ويعد البرنامج بشكله الجديد هو الأول من نوعه والمتخصص فى ملف “الإنشاد الديني، والابتهالات، والموشحات الدينية”.

ويستضيف البرنامج على مدار ثلاثين حلقة طوال رمضان عددا كبيرا من فرق الإنشاد والابتهالات، من الأوبرا ومراكز الإبداع، والفرق السورية والمصرية، بالإضافة إلى أشهر المنشدين والمبتهلين.



رئيس بنك مصر فى “نجوم الإدارة” على المحور

يستكمل محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، حواره فى برنامج “نجوم الإدارة” فى الرابعة عصرا على قناة المحور، حول فتح خزائن أسرار تجربته في قيادة ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، وذلك في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية منال السعيد.

ويكشف “الإتربي” في الحوار الكثير من الملفات الشائكة في القطاع المصرفي والمالي، ومستقبل الدولار والفائدة في مصر الفترة القادمة، ومصير المصانع المتعثرة، إلى جانب تقييم حملة طلعت حرب راجع، التي أطلقها البنك الفترة الماضية.

الحكم الدولى جهاد جريشة فى “رأى عام” على ten

يستضيف الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج “رأي عام” على قناة Ten فى الواحدة صباحا، الحكم الدولي جهاد جريشة، ويدور الحوار عن استعدادت المنتخب الوطني لكأس العالم في روسيا، والتحكيم وكيفية اختياره، وتقييم الحكام في كأس العالم، وحلم جريشة في المونديال، والتحكيم في مصر والفرق بينه وبين التحكيم في العالم.