رئيس بنك مصر يقدم «روشتة» للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بسلام

قال محمد الإتربي ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، لم يكن الاقتصاد العالمي سيستفيق من أزمة كورونا إلا وظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت سلبا على أسعار الغذاء وأسعار مستلزمات الإنتاج، فضلا عن حركة الاستثمار العالمية وعزوف المستثمرين الأجانب مما يؤثر على ضخ الاستثمارات.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 تحت عنوان (تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية)، أن روسيا وأوكرانيا مصدران لعدد من السلع الغذائية لباقي الدول منها القمح والزيت.

وأشار إلى التطورات العالمية من ارتفاع التصخم عالميا من 2.5% إلى 3% وقيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة مما يؤثر على معدلات الاستثمار تراجع ببعض الدول من الموارد الدولار ية.

ولفت إلى أنه لابد من تعزيز جهود التكامل العربي وإحتواء التبعات الاقتصادية واقتناص كل الفرص لدعم العالم، إذ أن العالم مقبل على نظام جديد لاستخدام الطاقة الجديدة والتوسع في سبل وتمويل مصادر الطاقة.. وإعادة النظر في فرص البنوك بالأنشطة المرتبطة بالسلع والمواد الغذائية، مع ضرورة خلق كيانات مالية كبيرة للتعامل مع الأزمات، فضلا عن أهمية زيادة الاستثمار في العنصر البشري.



كما شدد على أهمية تعزيز جهود الرقمنة والإسراع والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتوسع في طرح خدمات مالية جديدة، وزياده الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة ومنها التمويل الأخضر.

كتب: أحمد البطران ومحمود الصباغ وفاطمة إمام