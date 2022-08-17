رئيس بنك مصر يتوقع تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع «المركزي»

توقع محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر فى تصريح خاص لـ«المال»، أن تُبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الخميس المقبل 18 أغسطس.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى -غداً- الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى فى آخر اجتماع لها يونيو الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25، %12.25 و%11.75 على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %11.75.

وكان البنك المركزى قد قرر مايو الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %11.25، %12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %11.75.

وأعلن البنك المركزى ارتفاع المعدل السنوى للتضحم الأساسى إلى مستوى %15.6 فى يوليو الماضى، مقارنة مع %14.6 فى الشهر السابق له.