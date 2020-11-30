رئيس بنك مصر: قرارات «المركزي» حدَّت من الآثار السلبية لفيروس كورونا

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد البنوك، إن قرارات البنك المركزي في الآونة الأخيرة نجحت في الحد من الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد المصري، وعلى رأسها مبادرات البنك المركزي المصري ومنها مبادرة دعم القطاع الخاص وخفض الفائدة عليها ومضاعفة حصة التمويلات في مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن البنك المركزي ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي بالقطاع المصرفي وذلك للحد من الأزمة الراهنة.

وأكد في كلمته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم الإثنين، أن تحسن الجنيه المصري من بداية العام حتى الآن يبرهن على قوة الاقتصاد المصري مقارنة بهبوط عملة الدول المجاورة.

وأوضح أن نسبة المتعاملين مع الجهاز المصرفي ارتفعت من 10% إلى 52% بفضل مبادرة البنك المركزي للشمول المالي.

وأشار إلى أن البنوك ساندت الدولة في الأزمة الراهنة والمتعلقة بانتشار جائحة كورونا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.