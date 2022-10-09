رئيس بنك مصر: طرح شهادات مميزة بالدولار للمصريين بالخارج في القريب العاجل (فيديو)

كشف محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، أنه يتم حاليًا عمل شهادات مميزة بالدولار للمصريين بالخارج في القريب العاجل بمميزات أنه يستطيع يودع شهادة ويفتح حساب في بنك مصر أو الاهلي أي بنك ويقدر يتمتع ويتم وضع شروط مميزة جدًا للمصري المغترب.

وقال الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن الشهادات الدولارية ذات العائد مدتها 3 و5 سنوات، موضحَا أن الشهادة الـ3 سنوات بسعر فائدة سنوية يبلغ 5.15% بدلا من 2.25%.

وأضاف الأتربي، أن الفائدة الشهرية تعطي تعطي 5.15% ولو كل 3 شهور 5.20%، ولو الفائدة كل 6 شهور 5.25%، ولو سنوية تصبح الفائدة تكون 5.30%، وذلك حسب اختيار العميل، وهي زيادة بنسبة 100% عما كان معمول به سابقًا.

وأضاف الأتربي أن الشهادات الدولارية الـ 5 سنوات يتراوح سعر فائدتها السنوية بين 5% و5.05%، موضحَا أن رفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية يحدث لأول مرة منذ 5 سنوات، موضحا أن شهادة الـ18% ليست مستمرة وكانت لمدة عام واحد، ولا أحد يعلم ما إذا كانت ستتكرر أم لا.

وأشار الأتربي، إلى أن جميع البنوك لم تغير سعر العمولة الخاصة باستخدام الكارت وما زالت 3% فقط، متابعا: البنك المركزي لا يتدخل في أسعار الفائدة على الشهادات، موضحا أنه تم مراقبة نمط السحب من البنوك، وتم اكتشاف سوء استخدام.

وأوضح الأتربي أن أقصى حد للسحب النقدي في الخارج 1500 دولار شهريا، أما في الشراء فيصل الحد الأقصى إلى 50 ألف دولار للكروت الكبيرة، وذلك من أجل الحفاظ على موارد مصر بالعملة الأجنبية، موضحا أن حدود الشراء والعلاج والتعليم مفتوحة.

وأستكمل قوله: أنه في حالة الشراء من الخارج فالحدود مفتوحة للسحب النقدي وتتجاوز 9 آلاف دولار، ومن يريد تحويل مليون دولار ليست هناك مشكلة في ذلك، موضحَا أن هذا الإجراء من أجل الحفاظ على موارد مصر بالعملة الأجنبية، كما أن حدود الشراء والعلاج والتعليم مفتوحة.