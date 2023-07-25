رئيس بنك مصر: طرح الشهادات الدولارية مغري جدا وسنتجاوز وجود سعرين للدولار

كشف محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر ، أن طرح الشهادات الدولارية مغري جدا وسنتجاوز وجود سعرين للدولار .

جاء ذلك خلال مع برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON

وتناول الأتربي، تفاصيل طرح البنوك شهادات دولارية بقيمة 7%، وشهادات 9%.قائلاً : ” الشهادة الدولارية 7% في العام للعاملين بالخارج والداخل لو وضع المواطن 100 ألف دولار لمدة 3 سنوات ويأخذ الفائدة كل 3 أشهر، ومن حق صاحب الشهادة أن يقترض بالجنيه المصري بحد أقصى 50% لكن هناك شرط أن نعرف أين سيصرف القرض هل في شراء سيارة أو شقة “



تابع :” الشهادة مطروحة للمصصرين في الداخل والخارج وهناك منتجات مخصصة للعاملين في الخارج حيث تم فتح قروض للعاملين بالخارج بضمان رواتبهم بالخارج ويصرف بالجنيه المصري بحد أقصى 3 ملايين جنيه.

وحول الاقبال المتوقع قال : مرهون بثقة المواطن في الاقتصاد القومي في برنامج الاصلاح وجادة في برنامج الطروحات والحكومة بدأت في هذا الاتجاه ولم يتم تحديد موعد وقف الشهادات الدولارية، وهي مغرية جدا، وأهم حاجة الناس تثق في الجهاز المصرفي خاصة أن مؤؤسات بدأت تتحدث تتحدث عن تحسن في السياحة والاستثمار في مصر.

وشدد أن البنوك المصرية مركزها قوي، ومسألة وجود سعرين للدولار ستختفي قريبا. تماماً كما غستطعنا القضاء على نفس الازمة في عام 2016 “

كان بنك مصر قد أعلن اليوم انطلاقا من حرص بنك مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء، والتطوير الدائم لأوعية البنك الادخارية، يطلق بنك مصر شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

