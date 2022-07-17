رئيس بنك مصر: سحب 6.5 مليار جنيه من ماكينات ATM خلال إجازة عيد الأضحى

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه تم سحب نحو 6.5 مليار جنيه من ماكينات الصراف الآلي”ATM” التابعة لبنك مصر والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأضاف رئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم سحب هذه المبالغ خلال الفترة من السبت 9 يوليو الماضى وحتى أمس الخميس 17 يوليو 2022.

وعاود القطاع المصرفي في السوق المصرية مزاولة النشاط اليوم الأحد بعد إجازة دامت أسبوعا، حيث أغلقت البنوك أبوابها منذ يوم الخميس قبل الماضي قبل وقفة عرفات.

وقرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي مد إجازة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى يومين آخرين لتنتهي إجازة عيد الأضحى للبنوك الخميس الموافق 14 يوليو وباعتبار أن الجمعة والسبت إجازة أسبوعية للبنوك سيعود عمل البنوك الأحد المقبل.

وجاء قرار البنك المركزي المصري بمد الإجازة مع قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وتقوم البنوك العاملة في مصر، في الإجازات بمضاعفة عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية، بالأموال على مدار اليوم لخدمة المواطنين لتوفير النقود اللازمة لعمليات السحب التي يقوم بها المواطنين، وحاملي البطاقات «ATM»، خلال إجازة القطاع المصرفي.

كما تقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، بزيادة عمليات تزويد ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية بالأموال اللازمة، لخدمة احتياجات المواطنين لتوفير النقد الكاش خلال إجازة القطاع المصرفي.

وتستعين البنوك العاملة في السوق المحلية، بشركات نقل الأموال للقيام بتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة لها بالنقود، في حالة تواجد الماكينات الصراف الآلي في الشوارع المختلفة، أما في حال تواجد ماكينة الصراف الآلي، في فرع البنك، فيتم تغذيتها بالأموال من خلال موظفي الفرع المتواجد به الماكينة.