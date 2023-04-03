رئيس بنك مصر: حصيلة الشهادتين الجديدتين 19 مليار جنيه بأول يوم (فيديو)

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر ، إن حصيلة ما تم جمعه خلال اليوم الأول من شراء شهادتين الـ 19 % والـ 22 % اليوم وصلت في البنك إلى قرابة الـ 19 مليار جنيه.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر 2” مع الإعلامي عمرو أديب، ردا على تخوف البعض من الشراء لأنها لا تعوض.

وقال إن هذا الرقم ” محصلش قبل كده”، مرجعا سبب ذلك إلى استحقاق شهادات الـ 18 % من فترة قليلة، ورغبة المودعين في وجود وعاء جديد لأموالهم، ولذلك بدأوا في الشراء مع الطرح.

وكان بنك مصر أعلن طرح

لمدة 3 سنوات، وذلك عقب قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، خلال ثانى اجتماعاته في العام الجاري 2023.

شهادة «القمة» بنك مصر

وتأتي الشهادة الأولى تحت اسم «القمة» بعائد ثابت 19%، على أن يصرف العائد شهريا، ويقدر الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

وأوضح البنك عبر موقع الإلكتروني الرسمي أنها قابلة للتجديد، وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ووفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

أما الشهادة الثانية متناقصة، تأتي تحت عنوان«ابن مصر 2»، لمدة 3 سنوات، بسعر عائد 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في الأخيرة، على أن يصرف العائد شهريا.