رئيس بنك مصر: اجتماعات «المركزي» تنهي مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه (فيديو)﻿

أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه تم رفع قضايا عن 91 شركة، ضمن جهود الاجتماعات التي عقدت من قبل البنك المركزي مع البنوك والشركات المتعثرة في القطاعات الخدمية والصناعية.
وقال الإتربي في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي إنه تم تسوية مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه و تنازلت عن فوائد تصل تقريبا إلى 16 مليار جنيه وضخ تمويلات جديدة لتشغيل 78 مصنعا.
وفي وقت سابق كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ “المال” عن نجاح الاجتماعات التي عقدت من قبل البنك المركزي مع البنوك والشركات المتعثرة في القطاعات الخدمية والصناعية عن تسوية مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه .
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن البنوك تنازلت مقابل هذه التسويات عن فوائد تراكمية بقيمة 15.9 مليار جنيه .
جدير بالذكر أن الاجتماعات التي تمت خلال الأسابيع الماضية بمقر البنك المركزي جاءت بعد أيام من إطلاق مبادرة جديدة لمساندة وحل مشكلات الشركات والمصانع المتعثرة بجانب مبادرات لتمويل الصناعة والإسكان المتوسط بقيمة 100 و50 مليار جنيه .