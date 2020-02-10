رئيس بنك مصر: اجتماعات «المركزي» تنهي مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه (فيديو)﻿

في وقت سابق اليوم كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ "المال" عن نجاح الاجتماعات التي عقدت من قبل البنك المركزي مع البنوك والشركات المتعثرة عن تسوية مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه .

أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه تم رفع قضايا عن 91 شركة، ضمن جهود الاجتماعات التي عقدت من قبل البنك المركزي مع البنوك والشركات المتعثرة في القطاعات الخدمية والصناعية.

وقال الإتربي في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي إنه تم تسوية مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه و تنازلت عن فوائد تصل تقريبا إلى 16 مليار جنيه وضخ تمويلات جديدة لتشغيل 78 مصنعا.

وفي وقت سابق كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ “المال” عن نجاح الاجتماعات التي عقدت من قبل البنك المركزي مع البنوك والشركات المتعثرة في القطاعات الخدمية والصناعية عن تسوية مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه .

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن البنوك تنازلت مقابل هذه التسويات عن فوائد تراكمية بقيمة 15.9 مليار جنيه .