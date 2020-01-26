رئيس بلدية ووهان الصينية يتوقع 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

توقع رئيس بلدية ووهان الصينية، تسجيل نحو ألف إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبت من الفيروس، حيث يتفشى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وفي حال تأكيد ذلك، سيزداد عدد الإصابات بمقدار النصف عن آخر حصيلة أعلنت، الأحد، في عموم الصين.

كما وصل عدد المصابين بالفيروس في الصين إلى ألفي شخص، توفي منهم 56، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وشيدت السلطات الصينية مستشفى ضخم خلال أيام، لمواجهة فيروس كورونا المتفشي، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء المستشفى الخاص لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن كورونا في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، في 3 فبراير المقبل.

ويتسع المستشفى الجديد لنحو ألف سرير، وتبلغ مساحته 25 ألف متر مربع. وبث التلفزيون الصيني لقطات تظهر عشرات الجرافات تعمل ليلا ونهارا من أجل وضع أسس المنشأة الطبية.