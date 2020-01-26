لايف

رئيس بلدية ووهان الصينية يتوقع 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حيث يتفشى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد
المال - خاص 9:05 م, الأحد, 26 يناير 20 9:05 م, الأحد, 26 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع رئيس بلدية ووهان الصينية، تسجيل نحو ألف إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبت من الفيروس، حيث يتفشى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وفي حال تأكيد ذلك، سيزداد عدد الإصابات بمقدار النصف عن آخر حصيلة أعلنت، الأحد، في عموم الصين.

كما وصل عدد المصابين بالفيروس في الصين إلى ألفي شخص، توفي منهم 56، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وشيدت السلطات الصينية مستشفى ضخم خلال أيام، لمواجهة فيروس كورونا المتفشي، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء المستشفى الخاص لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن كورونا في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، في 3 فبراير المقبل.

ويتسع المستشفى الجديد لنحو ألف سرير، وتبلغ مساحته 25 ألف متر مربع. وبث التلفزيون الصيني لقطات تظهر عشرات الجرافات تعمل ليلا ونهارا من أجل وضع أسس المنشأة الطبية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

لاحتواء فيروس كورونا.. دولة الإمارات تعرب عن استعدادها لدعم الصين

المال - خاص 8:22 م, الأحد, 26 يناير 20

«كورونا» يجبر مدينة صينية يقصدها المصريون والعرب على غلق أسواقها

أيمن عزام 7:45 م, الأحد, 26 يناير 20

شينخوا: تعزيز إجراءات الفحص في العالم لمنع انتشار فيروس كورونا

أيمن عزام 7:25 م, الأحد, 26 يناير 20

مقاطعة بوسط الصين تبلغ عن 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أيمن عزام 6:16 م, الأحد, 26 يناير 20

«كورونا» يجبر الصين على إرجاء إعادة فتح المؤسسات التعليمية

محمد عبد السند 12:57 م, الأحد, 26 يناير 20

مطار القاهرة : لم نسجل أى حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا ونفحص القادمين

أحمد صبري 1:35 ص, الأحد, 26 يناير 20