رئيس بلدية كييف يعلن عودة نظام التدفئة إلى العاصمة

عاد نظام التدفئة بصورة كاملة إلى العاصمة الأوكرانية في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية للمياه والكهرباء، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف يوم الأحد.

وقال كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليجرام: “المدينة تستعيد جميع الخدمات بعد القصف الأخير.

وأضاف: “على وجه التحديد، تم استعادة نظام التدفئة في العاصمة بالكامل. تعمل جميع مصادر إمدادات التدفئة بشكل طبيعي”.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا أمس الأول الجمعة في واحدة من أعنف موجات قصفها منذ الغزو في 24 فبراير ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وتوقف نظام التدفئة وشبكة المياه.

كانت درجات الحرارة في كييف والعديد من الأماكن في جميع أنحاء أوكرانيا أقل من درجة التجمد صباح يوم الأحد، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ست درجات مئوية تحت الصفر بحلول مساء يوم الأحد.