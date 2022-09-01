رئيس بلدية بنغازي: نرحب بالشركات المصرية لإعادة إعمار ليبيا ونذلل الصعوبات للقطاع الخاص

أكد السيد عبد الباسط الجازوى نائب رئيس المجلس البلدى بمدينة بنغازي ، أن الحكومة الليبية ترحب بتواجد جميع الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا .

جاء ذلك خلال كلمة الأربعاء خلال مؤتمر بالقاهرة للإعلان عن إطلاق معرض ليبيا الطبي خلال الفترة من 17 إلي 20 أكتوبر 2022 بمدينة بنغازي.

وأوضح أن جميع عناصر الأمان متوفرة للمستثمرين و للشركات المصرية التي لديها الرغبة للعمل والمشاركة في إعادة الاعمار

وأكد أن البلدية تدعم بقوة جهود القطاع الخاص وعلى استعداد لتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

وشدد على ضرورة تحقيق تعاون مُثمر بين الشركات المصرية والشركات الليبية خاصة فيما يتعلق ببرامج مشاريع الإعمار في المدينة .

وتنظم شركتا الدليل الدولى الليبية و أكسبو لاين المصرية، معرض ومؤتمر ليبيا الطبي بمدينة بنغازي بالجمهورية الليبية، من 17 إلي 20 أكتوبر 2022 بمدينة بنغازي بالجمهورية الليبية.

و يقام المعرض ومؤتمر ليبيا الطبي، تحت رعاية معالى وزير الصحة للجمهورية الليبية و بلدية بني غازي وغرفة تجارة و صناعة بنغازى و الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة وهيئة الإستثمار العسكري و نقابتين الأطباء و أطباء الأسنان في ليبيا خلال الفترة من 17 إلي 20 أكتوبر بساحة فندق تيبستي ببنغازي .

ويعد المعرض هو الحدث الأول من نوعه حيث يضم ثلاث فعاليات كبيره لخدمة الرعاية الصحية من مستلزمات و علاج و تطوير علمي .

ومن المقرر، أن تشهد فعاليات معرض ليبيا الطبي ، المعرض الطبي لمقدمي الرعاية الصحية ، و المؤتمر التخصصي للرعاية الصحيه .

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض بمدينة بنغازي حيث أنها من أكبر المدن التي في حاجة شديدة إلي إعادة الأعمار و بناء المنظومه الصحيه و ما يجاورها من مدن .

ويحظى الحدث باهتمام الحكومة الليبية ودعمها وذلك بما يتماشى مع رؤيتها في مجال الرعايه الصحيه .