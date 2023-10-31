رئيس بعثة مصر: مجموعة السفراء الأفارقة في الأمم المتحدة تدعم أنطونيو جوتيريش

قال السفير أسامة عبد الخالق رئيس بعثة مصر في الأمم المتحدة في نيويورك إن المجموعة السفراء الأفريقيين في الأمم المتحدة بنيويورك أصدرت بيانا مشتركا باسم دعم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

أعربت فيه مجموعة الأفريقية للسفراء في نيويورك، وفق بيان اليوم، عن قلقها العميق إزاء الاتهامات العبثية والتصريحات التحريضية التي أطلقها الممثل الدائم لإسرائيل ضد الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكدت المجموعة عن تقديرها للأمين العام أنطونيو جوتيريش وللدور الذي تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها في التخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.

وأعربت عن تعازيها العميقة لموظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة أثناء أداء واجباتهم.

وشددت على دعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وثقتها في قدرته على توجيه المنظمة في هذه الأوقات المضطربة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوطيد السلام والأمن وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان. ميثاق الأمم المتحدة.