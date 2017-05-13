رئيس بعثة الحفريات: اكتشاف المنيا له أكثر من فرع

قال الدكتور صلاح الخولى رئيس البعثة الحفرية بجامعة القاهرة، إن الاكتشاف الأثرى بمحافظة المنيا بمنطقة تونا الجبل، يعد أول اكتشاف لجبانات مصر الوسطى في المنطقة.

ولفت إلى أن البعثة اكتشفت حتى الآن مايقرب من 4 مواقع فى المنطقة، لافتا الي الكشف الأثري له اكثر من فرع، وجار استكمال اعمال الحفر.

واضاف خلال كلمته في موتمر صحفي، للإعلان عن اكتشاف اثري في محافظة المنيا، بحضور المحافظ اللواء عصام بدوي، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن البعثة اكتشفت أن بعض مومياء الكشف الأثرى، حالتها متدهورة وأخرى جيدة وذلك نتيجة وصول اللصوص لها منذ فترة.