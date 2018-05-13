رئيس برلمان بوركينا فاسو يطالب جامعة القاهرة بتوفير منح طلابية

المال خاص التقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه اليوم، آلاسان بالا ساكاندى رئيس برلمان جمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون في مجال توفير منح دراسية لطلاب بوركينا فاسو .وقال الخشت، خلال اللقاء، ان هناك علاقات طيبة تربط بين مصر وجمهورية

المال خاص

التقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه اليوم، آلاسان بالا ساكاندى رئيس برلمان جمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون في مجال توفير منح دراسية لطلاب بوركينا فاسو .

وقال الخشت، خلال اللقاء، ان هناك علاقات طيبة تربط بين مصر وجمهورية بوركينا فاسو ونحن نعرفها من خلال كرة القدم، وهي لغة تواصل بين الشعوب والحضارات والرياضة لها دور ثقافي، مضيفاً أن جامعة القاهرة مستعدة لتقديم كافة أشكال التعاون العلمي والتعليمي والبحثي مع جامعات بوركينا فاسو. وقال جامعة القاهرة لديها 21 كلية و5 معاهد و167 مركزاً بحثياً يمكنها أن تخدم في مجالات الزراعة، والصناعة، والتنمية الشاملة، بالإضافة إلي امتلاك الجامعة لخبرات تعليمية علي مستوي عالي تستطيع تقديمها لدولة بوركينا فاسو.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، ان الجامعة لديها عدد كبير من الطلاب الوافدين من جنوب افريقيا وتشاد وموريتانيا وجمهورية السودان، وجميعهم يقيمون في المدن الجامعية للجامعة مع الطلاب المصريين ولا يشعرون بالغربة، وهم يدرسون في تخصصات مختلفة.

وأشار الى أن الجامعة وصلت لترتيب عالمي متقدم في تصنيف QS للتخصصات والبرامج الأكاديمية، وجاء ترتيب الصيدلة والهندسة المعمارية في المرتبة 101، وفي القطاع الطبي تحتل الجامعة المرتبة 239 عالمياً، وفي مجال اللغات دخلت الجامعة لأول مرة في هذا التصنيف وكذلك في مجال إدارة الأعمال،مضيفاً أن الجامعة لديها أكبر قسم للأدب الفرنسي في الشرق الأوسط ومتقدمة بشكل كبير جدا في دراسة اللغة الفرنسية وآدابها.

وأضاف الخشت، أن البرلمان في بوركينا فاسو باعتباره السلطة التشريعية يستطيع أن يقوم بتقديم النصيحة للحكومة لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية في مجال التعليم.

وأكد آلاسان بالا ساكاندى، رئيس البرلمان لجمهورية بوركينا فاسو أنه سعيد بزيارته لجامعة القاهرة، لانها أقدم وأكبر جامعة في القارة الأفريقية.