سيـــاســة

رئيس برلمانية حماة الوطن يطالب بإدراج تطوير المعديات ضمن «حياة كريمة»

بعد وفاة المئات سنويا
ياسمين فواز 5:54 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 5:54 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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قدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، التعازي في ضحايا حادث معدية (أشمون – القطا)، والذي وقع أمس، وطالب شلبي، الحكومة بإدراج المعديات علي النيل ضمن المشروع القومي “حياة كريمة”، نظرًا للحوادث المؤسفة الواقعة بسبب تلك المعديات الخطرة، واستبدالها بكباري تحفظ أرواح المئات من المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في بيان أصدره، اليوم، على أن الحكومة ملتزمة بضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث وتطوير المعديات، وإيجاد حل جذري يضمن للمواطن سلامته في العبور والتنقل.

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وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على أن حوادث المعديات باتت كابوس حقيقي للمصريين، نتيجة القصص والروايات المأساوية لحوادثها، والذي يكون ضحاياها من طلبة المدارس وعمال المزارع والمصانع.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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