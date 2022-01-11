رئيس برلمانية حماة الوطن يطالب بإدراج تطوير المعديات ضمن «حياة كريمة»

قدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، التعازي في ضحايا حادث معدية (أشمون – القطا)، والذي وقع أمس، وطالب شلبي، الحكومة بإدراج المعديات علي النيل ضمن المشروع القومي “حياة كريمة”، نظرًا للحوادث المؤسفة الواقعة بسبب تلك المعديات الخطرة، واستبدالها بكباري تحفظ أرواح المئات من المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في بيان أصدره، اليوم، على أن الحكومة ملتزمة بضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث وتطوير المعديات، وإيجاد حل جذري يضمن للمواطن سلامته في العبور والتنقل.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على أن حوادث المعديات باتت كابوس حقيقي للمصريين، نتيجة القصص والروايات المأساوية لحوادثها، والذي يكون ضحاياها من طلبة المدارس وعمال المزارع والمصانع.