رئيس بحوث الصحراء يتفقد أعمال المحطات البحثية بجنوب سيناء

تفقد د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أنشطة محطة بحوث جنوب سيناء (بالطور ورأس سدر) بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية للمحطات البحثية على أرض الواقع.

وقال إن المركز يقوم بتقديم الدعم الفني لمزارعى طور سيناء وتوفير الشتلات بأسعار التكلفة والتواصل المستمر بالمزارعين لتقديم الحلول العلمية والممارسات الزراعية السليمة والتي تحافظ على استدامة الموارد الطبيعية .

واستكمل الزيارة بتفقد أنشطة المحطة البحثية برأس سدر وتابع حالة الإبل الهجن المهداه من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث وجه القائمين على المحطة بضرورة الاهتمام بالحالة الصحية والتغذية السليمة حتى يمكن استخدامها كمصدر للتلقيح الصناعى وتحسين السلالات بجنوب سيناء من خلال البحوث والدراسات التى تتم فى هذا الإطار ‏.

وأضاف “زغلول” أنه يتم حاليا تنفيذ تجربة لتقييم أصناف القمح تحت مستويات ملوحة مياه الرى المختلفة لتحديد أنسب السلالات التى تناسب المناطق الصحراوية بالتعاون مع اكساد وكذلك متابعة أنشطة قمة المناخ والاهتمام بنتائجها لتطبيقها على أرض الواقع.

أكد رئيس مركز بحوث الصحراء على تقديم الدعم لكل الأفكار البحثيه التى تخدم التنمية الزراعية المستدامة وتذليل كافة المعوقات التى تواجه الباحثين للحصول على نتائج بحثيه واقعية وممثله للظروف البيئية بالمنطقة وذلك لمواجهة الآثار السلبية التغيرات المناخية والتكيف معها .

ومن ناحيته صرح الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء بأن المركز قد وفر 25 ألف شتلة من الزيتون والليمون والنباتات العلفية ونباتات الزينة لتشجير الشوارع والمدارس والمصالح الحكومية ودعم المزارعين وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء بالإضافة إلى أنشطة تدوير المخلفات لتوفير الأعلاف والأسمدة العضوية (سيلاج و كومبوست) والحد من التخلص من تلك المخلفات عن طريق الحرق وتلوث البيئة.