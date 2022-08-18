رئيس «باي سكاي» عن خفض رأسمال شركات الشخص الواحد إلى ألف جنيه : يستهدف تحفيز «الصغيرة والناشئة»

قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي، تعليقًا على قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة برأسمال 1000 جنيه فقط، بدلًا من 50 ألف جنيه، إن هذا القرار يأتي تأكيدًا لمجهودات الدولة المصرية، فيما يخص تفعيل مفهوم الشمول المالي، وتيسير المعاملات المالية من خلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي.

كما أكد صادق أن ذلك القرار يعمل على دعم شباب المستثمرين وصغار المدّخرين والشركات الناشئة وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار في مصر، وتحفيز الشركات الناشئة بمختلف المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر، والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده.

كما علَّق صادق أن تطبيق يلّا سوبر آب الذي يقدم خدمات وحلول الدفع الإلكتروني،وأن الشركة هدفها هو تفعيل إستراتيجية الدولة لتعزيز آليات الشمول المالي، وتحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية للعملاء خارج نطاق التغطية البنكية،

بجانب تقديم خدمات مالية دون ضغوط أو أعباء على الادخار، مما يساعد على تحقيق الأمان المالي ونشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية، لذلك نهتم بتوفير أحدث الحلول التكنولوجية لتطبيقات المدفوعات الإلكترونية والخدمات الرقمية؛ بهدف تسهيل حياتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية المالية وغير المالية، بما يتمشى مع توجهات الدولة نحو التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.