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رئيس «بايونيرز بروبرتيز»: نسعى لتنويع المصادر التمويلية لدعم عمليات التشغيل

هيرميس تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لها بقيمة 627.5 مليون جنيه
شريف عمر 10:53 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 10:53 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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قال وليد ذكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية أن شركته تسعي دائما لتنويع مصادرها التمويلية لدعم عمليات التشغيل والحفاظ علي مركز مالي قوي مما يساهم في ترسيخ مكانة الشركة بسوق العقارات، وذلك في ظل حالة التفاؤل التي تسيطر على السوق، كما تتيح لنا فرصة التوسع في أنشطة الشركة عبر توقيع الاتفاقيات التي ستثمر عن تحقيق عائدات جذابة.

و أعرب ذكي عن سعادته بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس لإتمام عملية توريق باعتبارها الشريك الأمثل لتحقيق رؤيتنا التي تقوم على التوسع في حجم أنشطتنا وعملياتنا التشغيلية لتلبية احتيجات السوق العقارية المصرية، وبالتالي تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

تفاصيل عملية التوريق

وأعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة «بمجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» وشركتها المرتبطة بقيمة إجمالية 627.5 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

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جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 798.3 مليون جنيه تقريبًا تمثل 850 عقد بيع من مجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز وشركتها المرتبطة.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.

3 شرائح

تبلغ قيمة الشريحة “A” 229 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%

والشريحة “B” بقيمة 257.3 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%

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مصطفي جاد

أما الشريحة الثالثة “C” بقيمة 141.2 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.25%.

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة الشركة على التوسع في أنشطتها بأسواق إصدار وترتيب الدين.

وأضاف أن الشركة تعكف على تقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية المتنوعة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتوفير أفضل الخيارات الاستثمارية ذات العائد الجذاب.

وأكد جاد أن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» يعكس الجهود المبذولة من قِبل الشركة بهدف توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لتشمل المزيد من القطاعات، وتعظيم القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في يوليو الماضي بإتمام الإصدار الأول والبالغ قيمته 343 مليون جنيه لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق (ش.م.م)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك.

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المجموعة المالية هيرميس

كما أتمت الشركة بنجاح في ذات الشهر الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

وفي سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 322.55 مليون جنيه.

بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانيةهي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية , وتعد إحدى اهم الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار العقاري والمقاولات.

تسعي الشركة دائما الي تنويع وتطوير منتجاتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المصري. يقود الشركة فريق عمل يتمع بخبرة كبيرة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.

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بقلم شريف عمر

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