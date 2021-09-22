رئيس «بارتنر ري»: 100 نظام تكنولوجي بشركات التأمين العالمية

قال سلفاتور أورنلادو، رئيس شركة ” بارتنر ري “، لإعادة التامين إن هناك 7 نماذج في قطاع التأمين يتم العمل عليهم خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلي أن أغلب الشركات حول العالم مبنية علي المعلومات التكنولوجيا، والتعاون الخارجي مع الشركات الأخرى لتمكنها من التنافس.

وأكد أورنلادو، خلال الجلسة المعنونة بـ “التميز في تطوير الأعمال- التحديات والحلول” بالملتقى الإقليمي الثالث للاتحاد المصري للتأمين، وترعاه المال إعلاميا؛ أن شركات التأمين التي تنجح حاليًا لأن لديها قدرة علي طرح منتجات، خاصة وجديدة للعملاء، موضحًا أن تلك الشركات تستثمر بشكل مستمر في التحول الرقمي.

استغلال رأس المال لطرح منتجات جديدة تعمل بالتكنولوجيا

وأضاف أن جميع الشركات العالمية التي تعمل في قطاع التأمين لديها أكثر من 100 نظام تكنولوجي لسهولة التعامل مع العملاء في طرح المنتجات، مشيرًا إلى أنه ليس هناك الكثير لتقديم جميع المعلومات والبيانات التكنولوجية للشركات لتقديمها بشكل أمثل.

وأشار إلي أنه يجب أن نفهم بأن دور رأس المال مهم جدًا لأنه المركز الرئيس لطرح عدة منتجات جديدة تعمل بالتكنولوجيا، منوهًا أنه أذا لم يتم استخدام رأس المال بشكل جيد سوف يتم نقله إلي شركة أخري.