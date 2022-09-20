رئيس «ايتيدا»: وزارة الاتصالات ساهمت في تدريب 80 ألف شاب على تقنيات العمل الحر

أعلن عمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» ، الثلاثاء أن وزارة الاتصالات ساهمت في تدريب 80 ألف شاب على تقنيات العمل الحر، مشيرا إلى أنه تم تدريب ألف شاب ضمن برنامج ريجو لتنمية المهارات اللغوية‎‎.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لمبادرة بذور المستقبل والتي تقام في نسختها الثامنة.

وقال إنه من دواعي سروري أن أكون من ضمن المشاركين في هذا الحدث الكبير الذي تنظمه شركه هواوي بالشراكة مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والذي يهدف لتنمية مهارات الطلاب ودمجهم في سوق العمل.

وأوضح محفوظ أننا نشهد حاليا توجها ملحوظا نحو عصر المعرفه، والاقتصاد المبني على المعرفه، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى جاهدة لبذل مجهود كبير لتنمية المهارات .

وأضاف أن وزارة الاتصالات لديها 8 مراكز إبداع موزعة على مصر، لافتا إلى أن الوزارة ساهمت في تدريب 80 ألف شاب على تقنيات العمل الحر.

وتابع إن الوزارة لديها العديد من البرامج التي سوف تسهم في تنمية المهارات الطلابية وتعزيز الإبداع ، مما يسهم في صقل المهارات .

وأوضح أن الوزارة لديها برناج ريجو الخاص بتعليم الشباب وتدريبهم على مهارات اللغات ومنها تعليم ألف شاب يحصل عليها بشكل مجاني

وتابع: “مع ذلك تقدم الوزارة برنامجا للمهارات الناعمة كالتسويق والعمل في فريق العمل ، مما يعزز من نجاح الطلاب”.