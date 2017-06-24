رئيس امتحانات الثانوية: استئناف تقدير الدرجات 28 يونيو

أوناصرح الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم عقب امتحان مادتى التربية الوطنية والإحصاء لطلاب الثانوية العامة، أنه سيتم استئناف عملية تقدير الدرجات اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما سيتم الإعلان ع

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صرح الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم عقب امتحان مادتى التربية الوطنية والإحصاء لطلاب الثانوية العامة، أنه سيتم استئناف عملية تقدير الدرجات اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما سيتم الإعلان عن نتائج تصحيح العينات العشوائية بمجرد صدورها أولا بأول.

وأكد حجازى أن الامتحانات شهدت هذا العام نجاحا غير مسبوق جاء ثمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة، وأنه تم وضع منظومة جديدة للامتحانات نتيجة للجهود الحثيثة المبذولة من الوزارة بالتعاون مع كل الوزارات والجهات والهيئات المعنية، للقضاء على محاولات تسريب الامتحانات ومكافحة الغش الإلكترونى.

وأضاف أن تلك المنظومة أثبتت نجاحها فى منع التسريب نهائيا طوال فترة انعقاد الامتحان، وردع كافة المحاولات التى استهدفت الغش والإخلال بنظام الامتحان، الأمر الذى يعنى فى النهاية المحافظة على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا طلاب الثانوية العامة.

وأشار إلى إجمالى ما تم رصده من مخالفات خلال امتحانات الدور الأول بامتحانات العام الحالى 2017/2016، حيث بلغت عدد الحالات المخالفة (3249) حالة، منها عدد (101) حالة محاولة غش عن طريق استخدام تليفون محمول، بينما بلغت حالات حيازة تليفون محمول عدد (242) حالة، وبلغت محاولة الغش بواسطة وسائل إلكترونية (ساعة يد –جهاز يشبه الفيزا -سماعات محمول – وسائل أخرى) عدد (72) حالة، وبلغت محاولات الغش والنشر على مواقع التواصل الاجتماعى عدد (33) حالة، وبلغت حالات الغش من أوراق تخص مادة الامتحان (حالات غش أخرى) عدد (36) حالة.

وشدد على عدم وجود حالات غش بجميع لجان سير الامتحان، بل هى فقط مجرد محاولات للغش تم السيطرة عليها، وإحالتها إلى الشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرا إلى التزام لجان وضع الأسئلة بمواصفات الورقة الامتحانية واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على ما فيه صالح أبنائنا الطلاب الممتحنين.

ولفت إلى تفوق فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم هذا العام بالتعاون مع ممثلى وزارة الاتصالات والتكنولوجيا وممثلى وزارة الداخلية فى رصد محاولات الغش الإلكترونى التى تتم باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات البلوتوث والنظارات الإلكترونية داخل اللجان بشكل سريع والتعامل معها بصفة فورية وإحباط هذه المحاولات ومنع تحقيق الاستفادة منها بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الطلاب والمنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم (500) لسنة 2014 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، و تعديله بالقرار رقم (11) لسنة 2016. وأشاد بالأداء القوى لغرف العمليات ولجان النظام والمراقبة فى المتابعة والدعم، والأداء المهنى المتميز لجميع وسائل الإعلام (المقروء، المرئى – المسموع)، الدور الإيجابى لاتحاد طلاب مدارس مصر فى متابعة أعمال امتحان الثانوية العامة بلجان سير الامتحان تحت إشراف رئيس عام الامتحان.

كما أشاد بالدور المميز لرجال وزارة الداخلية فى تتبع الروابط الإلكترونية التى رصدها فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم خلال متابعة أعمال الامتحانات والتى قام باستغلالها بعض الأفراد فى محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، و بالاستجابة السريعة من المستشار النائب العام فى التوجيه نحو تتبع الروابط الإلكترونية التى تم رصدها تروج للغش على مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدها من منطلق كون امتحان الثانوية العامة يشكل جانبا من جوانب الأمن القومي.

ونوه إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بلغ (592.474) طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (حالات خاصة) الدمج 459 طالبا و طالبة، ضعاف البصر 8 طلاب – طالبات، المكفوفين 201 طالب وطالبة.

وأوضح أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمدارس (سشإح) (178) طالبا و طالبة، مشيرا إلى أن لجان سير الامتحان بلغ (1642) لجنة موزعين على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد لجان السجون 8 سجون، و3 لجان بالمستشفيات بإجمالى (40) حالة ، و20 لجنة للمكفوفين.

وأوضح أن القوة البشرية المشاركة فى أعمال الامتحانات بلغ عددها (180.998) عضوا ، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى وجه بتسخير كل الإمكانات للمشاركة والمساهمة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أجل تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بامتحانات الثانوية العامة وحرصه على نجاح منظومة الامتحانات التى تعد أحد جوانب الأمن الوطنى ويصب نجاحها فى صالح استقرار الأمن القومى لمصر.