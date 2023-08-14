رئيس «الوطنية للصحافة» لمدبولي: جار الانتهاء من كل الديون التجارية على الصحف القومية واستثمار أراضيها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لاستعراض عدد من أنشطة الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على التواصل المستمر مع مسئولي الهيئات الإعلامية للعمل على تذليل أي عقبات، وحل التحديات المختلفة، والمساعدة في إجراءات الإصلاح التي تتم حاليا، وكذلك خطوات الاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية، بما يساهم في تحسين الموقف المالي لها.

وأشار إلى أهمية المؤسسات الصحفية القومية كإحدى أهم أذرع الإعلام المصري، الذي يعد أحد أدوات قوتنا الناعمة، التي تساهم في التنوير.

واستهل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء؛ وأجهزة الحكومة المختلفة، على الدعم المتواصل الموجه للمؤسسات الصحفية القومية، في عدد من الملفات المهمة، وعلى وجه الخصوص ملف استرداد الأصول الخاصة بالمؤسسات الصحفية، وحسن استثمارها.

واستعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي، موقف أراضي المؤسسات الصحفية القومية، التي يتم العمل حاليًا على حسن استثمارها، لتضخ ربحًا يُساهم في تحسين أحوال هذه المؤسسات، وكذلك موقف المؤسسات التعليمية التابعة لتلك المؤسسات، سواء جامعة الأهرام الكندية، أو أكاديمية أخبار اليوم، أو غيرهما.

وتطرق “الشوربجي” إلى جهود الهيئة في تدريب الصحفيين، والإداريين، وغيرهم من العاملين، للارتقاء بمستوى الأداء المهني.

وقال رئيس الهيئة، أنه يتم التفاوض حاليًا مع هيئة التأمينات الاجتماعية بخصوص حل التشابكات المالية، ويتم مراجعة بروتوكول بين كل من الهيئتين في هذا الشأن، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يتم حاليا الانتهاء من كل الديون التجارية على المؤسسات الصحفية القومية.

“الشوربجي”: انتظام عقد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية.. وانتظام صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين

ولفت “الشوربجي” لانتظام عقد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أنه انعقد 51 جمعية عمومية حتى الآن، وهو ما لم يحدث سابقًا، وكذلك انتظام صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

كما أشار إلى الجهود المتواصلة حاليًا بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لتدشين موقع “سبوت”، الذي يأتي كأحد ثمار جهود الهيئة الوطنية للصحافة لتدعيم الأداء المهني لمختلف المؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب مساهمة ذلك الموقع في تقديم خدمة إعلامية جديدة ومتطورة، مسايرة للتطوير التكنولوجي في هذا المجال.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وموقع “سبوت” لإتاحة ونشر مختلف المعلومات والحقائق بالأرقام؛ عن جهود الدولة المبذولة بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، لتوضيح الصورة والحقائق الكاملة لكافة المواطنين، ودحضًا للشائعات.