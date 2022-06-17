رئيس «الوطنية للإعلام» يوجه بسرعة الانتهاء من التحقيقات في واقعة إذاعة وسط الدلتا

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من التحقيقات القانونية اللازمة في واقعة التعدى بالأيدي على إحدى المذيعات بإذاعة وسط الدلتا من قبل مدير التنفيذ.

وشدد زين أنه من غير المقبول على الإطلاق التجاوز بهذه الطريقة أيا ما كانت الأسباب، وهناك استياء بالغ من التعامل بين الزملاء بهذه الطريقة ولابد من محاسبة المخطئ وتوقيع الجزاء المناسب حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال المؤسفة.

جدير بالذكر أن الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشئون الخارجية، وصف واقعة انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض إحدى المذيعات بإذاعة وسط الدلتا التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية للإهانة والتعدي بالأيدي من قبل مديرها التنفيذي بذات الإذاعة بالمؤسف.

وطالب البياضي فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لسرعة التحقيق في هذه الواقعة، مؤكدًا أنه مهما كانت الأسباب فلا يمكن أن نتصور أن يضرب أي مدير في العمل بأي جهة حكومة من يعملون تحت رئاسته، معلنًا عن رفضه القاطع لأي نوع من أنواع التجاوز بالقول أو الفعل في حق أي من العاملين بها أيًا كانت الأسباب والملابسات.